〈中部〉維繫噶瑪蘭文化 民代籲前進校園

2016-08-31

〔記者江志雄／五結報導〕五結鄉加禮宛大眾廟安奉噶瑪蘭先人遺骨，過去有遷居花、東族人定期回鄉祭祖，近幾年因老一輩凋零，返鄉活動中斷，縣議員黃適超建議縣府編列經費，邀請族人重回舊居地尋根，維繫縣內噶瑪蘭文化香火。

噶瑪蘭族雖大舉遷出，許多宜蘭人身上仍流著噶瑪蘭人血液，五結鄉七十九歲耆老陳梱輝便是族人後裔，身材高大、膚色黝黑、五官深邃，明顯的外形特徵。

黃適超昨天造訪加禮宛大眾廟，建議縣府定期邀請縣外噶瑪蘭人返鄉文化交流，由縣史館編寫噶瑪蘭部落史，國中小學每學期辦理噶瑪蘭文化週，讓學生了解在地歷史文化。

文化局說，會把黃適超的建議納入參考，制定更具體方案，強化文化教育力道。