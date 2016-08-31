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〈中部〉首辦敬老愛心卡 西屯親送達

2016-08-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕老人家領取敬老愛心乘車卡，可選擇一卡通或悠遊卡，西屯區公所開全市之先，只要首次申辦敬老愛心乘車卡的長者，將公所寄出附有回郵的敬老愛心乘車卡申請表寄回，公所在製卡完成後，就會主動把乘車卡送到長者家中，讓長者不必親自到公所來領。

過去中市滿六十五歲的長者，首次請領敬老愛心乘車卡，都是長者親自到公所領取，而西屯公所從九月開始，將親自送到長者手中。

西屯區公所表示，從九月一日起，公所會先寄乘車卡申請表給快要滿六十五歲的長者，並附上回郵，讓有意申請敬老愛心卡的長者填好後寄回西屯公所，而公所再依此申請表為老人製卡，在長者生日的前後日期，親自派員送到老人家中。

西屯區公所區長何國裕表示，西屯區九月至十二月滿六十五歲的長者有七三七位，九月份有一七九位，若長者想要申請，可把申請表寄回公所，公所會把長者選擇的悠遊卡或一卡通親自送給長者。

公所表示，目前已寄出九月份一七九份申請書給將滿六十五歲的長者，九月未到，已有十多份申請書寄回，公所會在申請長者的生日前後幾天，派員把敬老愛心乘車卡親自送到長者家中。

公所表示，敬老愛心乘車卡每個月可自動儲值一千點，可免費搭乘中部地區十七家業者的市區公車及公路客運班車，優惠範圍涵蓋中部苗栗、台中、彰化、南投、雲林五縣市。

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  • 西屯公所率全市之先，對首次申辦敬老愛心乘車卡的長者，主動將卡送到家。（記者蘇金鳳攝）

    西屯公所率全市之先，對首次申辦敬老愛心乘車卡的長者，主動將卡送到家。（記者蘇金鳳攝）

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