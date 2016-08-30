〈南部〉中風勤復健 生活自理8成沒問題
2016-08-30
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東基督教醫院的急性腦中風後期照護病房（PAC）一年四季都滿床，病患年齡從二十幾歲到八十幾歲不等，在院方協助下，病患掌握復健黃金期，中風病患有八成以上可恢復到生活自理的能力。
屏基設後期照護病房 助復健
一名三十七歲的林姓油漆工人，上個月工作時突然倒地，被診斷出因作息不正常，導致血液循環受影響引發急性腦中風，原本喪失語言能力且只能癱臥在床，經屏基PAC協助後，短短一個月已能開口說話且獨自走路。
屏基神經內科主任詹智鈞說，腦中風病發後的六個月是復健黃金時期，病患在急性期穩定後，最慢三天內就能恢復潛能，住院接受密集復健治療，最長可住院十二週，只要把握復建黃金期，中風後有八成以上的病人可恢復走路能力，五至六成可獨立執行日常生活功能。
健保有給付 收案量高屏第一
PAC為健保給付，是病患一大福音，但復健期長，許多醫院因為「翻床率」低，因此設有PAC的床數相對少，屏基成立PAC後，收案量為高屏第一，不少高雄的病患還特別跑來屏東住院。
屏基指出，民眾要從預防做起，「我還年輕不會中風啦！」、「中風不是冬天才會發生嗎？」是錯誤觀念，中風的高危險群通常是三高加一高，高血壓、血糖、血脂與高齡，從屏基PAC中病患發現，中風患者有年輕化現象，熬夜滑手機、作息不正常、天候變化未注意補充足夠水分，都會埋下誘發中風的危險因子。
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