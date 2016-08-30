〈北部〉高三生壓力大 醫師︰傾談體諒
〔記者王錦義／花蓮報導〕隨著新學期正式開始，僅剩半年的學測衝刺緊張感覺已提前纏上了許多高三生。花蓮慈濟醫院精神醫學部醫師許智堯提醒家長，如發現孩子升上高三後，由以往喜歡上學，變成不想上學，或者態度變得拖拖拉拉，就可能有適應問題，家長可通過傾談之餘，還要表示體諒，以免讓孩子的「情緒感冒」成為人生絆腳石。
許智堯說，在診間曾遇過自我要求很高的高中生，在校成績名列前茅，上了高三後給自己的壓力更大，每次考試總是擔心「萬一這次考試沒有第一、二名怎麼辦」不僅花了很多時間念書，當同學休息時他都不敢休息，甚至犧牲睡眠時間與休閒娛樂，沒想到當內心的「壓力鍋」無法承受後，變得更緊張，注意力不集中，唸書效率變差，最後心理壓力反應在身體上，陸續出現肚子痛、頭痛、心悸、胸悶或氣悶等現象。
許智堯建議家長，平時教導孩子時多以鼓勵的方式代替責備，培養孩子正面思考的能力，欣賞自己的優點，提升他們的抗壓性與自信心，讓孩子勇於自我挑戰，學習對自己負責，孩子能開心學習，不需要拿成績跟別人作比較。如果因成績不佳而受挫，建議家人、朋友當個傾聽者，同理孩子的感受，避免說出刺激性言語，以免增加彼此的衝突與壓力。
而在陪伴孩子面對人生大考時，家長可透過和孩子分享自己的事情，進而引導孩子願意分享自身的情緒。許智堯說，建議家長跟子女聊有關話題時，可從平日的觀察開始說起，例如「我看見你最近好像很煩，不知我看得對不對呢？」、「你最近好像很安靜，有甚麼事呢？」、 「如果真的沒事就好，但如果有事就不妨跟我說啊。」 最重要是有耐性，花些時間和孩子談心，也可藉此找出孩子適應不良的原因。
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標題：〈北部〉高三生壓力大 醫師︰傾談體諒
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