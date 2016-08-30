〈北部〉花蓮有機雜糧驗證面積 達105公頃

2016-08-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣有機驗證面積暫居全國龍頭寶座，其中有機雜糧部分更超過一○五公頃，盛產大豆（黃豆及黑豆）、紅豆、花生、蕎麥及胡麻等作物，已成為花蓮有機農業另一項發展特色。

農糧署東區分署指出，花蓮有機雜糧（含特作）的種植區域，主要分布在壽豐鄉、光復鄉及玉里鎮，新城鄉則有少數農友培植栽種，並依當地水土條件，採取不同管理方式種植。

東區分署表示，以壽豐鄉為例，有機農友採用少量多樣化的種植方式，生產多種有機特色雜糧，如紅豆、胡麻；光復鄉及玉里鎮則以大面積機械化栽培大豆及蕎麥。

由於壽豐鄉距離花蓮市較近，加上栽培環境優良，是許多青年農友選擇種植作物的地方，其中青鳥農場配合機械作業及季節時令，種植有機大豆與紅豆；純青農場則是雇用部落年長者，生產有機大豆及黑芝麻。

光復鄉邦查農場另外利用大豆播種機，輪流種植大豆及黑豆，以大規模生產方式降低成本；玉里鎮有機米產銷班第一班，是採稻米與大豆輪作，減少肥料施作，並與喜願基金會契作，銷售到全國市場通路。

新城鄉今年則力推種植有機黃豆及小麥，鼓勵青年農友返鄉振興農業發展，吸引全台逾四十名喜願基金會的小農前去交流有機農法。

民眾可透過網路宅配，或與農場聯繫，直接購買到由花蓮生產的優質有機雜糧；花蓮市農會農民直銷站、農夫市集及有機專櫃也有同步販售。