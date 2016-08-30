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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉街道變舞台 台日中秋踩舞祭

2016-08-30

9.15到9.18邀民眾來台中

〔記者張菁雅／台中報導〕九月十五日至十八日中秋連續假期，觀旅局將舉辦首屆「台中國際踩舞祭」，邀請日本三大知名表演團隊與全台十二所高中職、大專院校學生，一起將街道變成大型舞台、踩街熱舞，市長林佳龍廿九日邀請民眾到台中過不一樣的中秋節。

「台中國際踩舞祭」將在台灣大道市政大樓府前廣場及夏綠地公園周邊舉行，觀旅局昨天舉辦宣傳記者會，邀請文華高中舞蹈班帶來融合原住民元素的舞蹈表演，並由林佳龍、觀旅局長陳盛山等人敲開日本傳統酒樽，宣告活動即將開跑。

台12校加日本三大團隊表演

林佳龍表示，踩街在日本是非常興盛的文化活動，也是城市行銷的好方法，台中經過一年多的籌備，推出台中國際踩舞祭，並獲交通部列為台灣國際觀光宣傳重點活動；台中國際踩舞祭融入踩街、舞蹈、節慶等多項元素，其中，「踩」字涵義除踩街外，還有「彩色」的雙關，呈現各種多元活動內容；「舞」代表除了遊行，並融入各種舞蹈；「祭」在日本則是節慶的意思，希望民眾能一起參加。

陳盛山則表示，踩舞祭號召全台灣十二所高中、大專院校參與，並邀請日本三重縣HAPPY ARCHIVE、名古屋JYO（笑）、北海道KITA SUBARU（北昴）三大知名表演團隊共襄盛舉；目前台日間觀光逆差接近二百萬人次，若這次活動能成為新風潮，將可大大促進台日的觀光交流，也希望踩舞祭能年年辦下去。

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  • 台中國際踩舞祭，中秋連續假期熱鬧登場！文華高中舞蹈班學生在記者會上演出。（記者張菁雅攝）

    台中國際踩舞祭，中秋連續假期熱鬧登場！文華高中舞蹈班學生在記者會上演出。（記者張菁雅攝）

  • 台中國際踩舞祭，同時有融合原住民元素的舞蹈表演。（記者廖耀東攝）

    台中國際踩舞祭，同時有融合原住民元素的舞蹈表演。（記者廖耀東攝）

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