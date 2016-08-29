〈北部〉中秋連假車多 國五高乘載管制

2016-08-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中秋節連假即將來臨，宜蘭縣政府為紓解塞車車潮，提出輸運計畫，連假期間，國五有高乘載管制，縣內一般道路也將實施交管，鼓勵遊客與返鄉過節鄉親，多利用替代道路，或搭乘大眾運輸工具。

針對中秋連假雪隧塞車狀況，宜縣府建設處交通規劃科長龍飛池推估，雪隧車潮高峰期應落在九月十五日中秋節，當天單日雙向交通量上看七萬車次，另在十五日、十六日，十七日上午，南下車流量都會很大。

北上部分，以十五日下午部分時段、十六日午後至晚間、十七日中午至隔天凌晨、十八日中午至晚間為均為尖峰時間，這些車流量大的時段，建議用路人多走北宜、濱海公路等替代道路避開車潮。

龍飛池說，十五、十六日上午七點至十二點，國五將啟動南下高乘載管制，北上在十七日 、十八日下午三點至八點，如欲查詢國道五號路況，可透過高公局網站與一九六八APP查詢。

住在新北市，老家在宜蘭的洪小姐，打算利用中秋連假返鄉過節，她抱怨雪隧假日必塞，成了揮之不去的夢魘，行駛北宜公路會暈車，濱海公路路程太遠，仍要開國五，計畫此行早去早回，不想陷入車陣動彈不得。

宜縣一般道路也交管

龍飛池說，國道輸運管制措施外，縣內一般道路將交管，像是濱海公路大里天公廟及蘭陽博物館路段、台七丙線羅東廣興路段、宜三十三線梅花路口、台九線礁溪路段、蘇花公路北口及南澳平交道等多處路段，往年連假常有塞車狀況，今年中秋連假要實施交通輸導管制，請大家注意配合。