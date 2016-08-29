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〈北部〉普度法會620桌供品 30秒拿光

2016-08-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二十桌供品，約三十秒就被信眾搶拿一空，速度驚人。

廟方表示，普度法會結束後，讓信眾取回供品，算是一種「吃平安、保平安」概念，廟方保持這種傳統已約四十年，信眾以驚人的速度「拿供品」，也已成為另類特色，一度被誤傳為「搶供品」，不過這都是誤會，連外籍勞工或外地遊客都會來參與。

當地福興村村長林明昱說，由於信眾手腳都很快，曾發生過喝了酒的民眾，疑似沒拿到供品而鬧事的情況，所以今年也請地方巡守隊幫忙管理規劃動線，維持秩序，讓大家開開心心拿供品，回家吃了保平安。

昨晚八點普度儀式尚未結束，五福廟就已湧入大批信眾，在供桌兩旁等候；當鞭炮聲一響，大家迅速地把供品收入準備好的袋囊中，有的人還備手推車，甚至有老奶奶拄著拐杖參與；第一次參與的小妹妹拿到兩顆文旦柚，開心地笑說「好玩」。不少民眾也說「很滿意」，直呼等待是值得的。

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  • 苗栗縣銅鑼鄉五福廟，昨晚普度儀式尚未結束，信眾已在供桌旁等待，準備拿供品。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣銅鑼鄉五福廟，昨晚普度儀式尚未結束，信眾已在供桌旁等待，準備拿供品。（記者蔡政珉攝）

  • 首度參加的小妹妹開心地拿到2顆文旦柚。（記者蔡政珉攝）

    首度參加的小妹妹開心地拿到2顆文旦柚。（記者蔡政珉攝）

  • 鞭炮聲一響，大家動作迅速，約30秒就拿光供品。（記者蔡政珉攝）

    鞭炮聲一響，大家動作迅速，約30秒就拿光供品。（記者蔡政珉攝）

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普度法會620桌供品 30秒拿光

苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…

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