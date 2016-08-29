〈北部〉全國僅存女職校bye bye》中壢家商 明年招男生
一甲子傳統 昔「新娘學校」
〔記者李容萍／桃園報導〕全國唯一女職校即將消失！國立中壢家商原為桃園縣立初級家事職業學校，是僅招收女生的傳統家事學校，早期有「新娘學校」封號，受到少子化衝擊，在嘉義家職去年起招收男生後，壢家成為全國僅存的公立純女校高職，但校方日前召開校務會議也決議，明年起招收男生，打破創校一甲子的女校傳統。許多女學生聽到明年會有男學生加入，都說「國小、國中早就男女同班，沒有特別感覺」。
中壢家商校長徐明廷說，中壢家商設有家政科、流行服飾科、商業經營科、資料處理科及應用外語科，屬性皆無性別限制，但校舍興建時並未設置男生廁所，全校只有一間男廁，供男教職員使用。
商管外語群 男生也想唸
徐明廷說，近三年國中畢業人數急速下降，雖然家政群傳統上是女生唸的，但就業市場上早無性別之分，因應少子化的衝擊及招生壓力，以及就業市場上男女平權共識，加上學校位於中壢火車站旁，交通便利，擁有優良的傳統校風，職業群科均為商管群、外語群，都是很多男生想唸的。
僅一間男廁 新大樓增設
為了能招收男生，校方已向市府爭取撥用原中壢國小舊宿舍校地，國教署補助一億八千萬元，興建地上六層、地下一層的新綜合教學大樓，工程接近尾聲，預計十一月可落成啟用，新大樓並規劃一比一男女比例的廁所，具備招收男生的充分條件。
學家政女孩 媳婦大熱門
中壢家商設校六十二年，一個年級招收八班，歷屆畢業校友約一萬七千人，早期因女生讀書環境艱辛，步出校門後，這些學家政的女孩擅長縫製和服、洋服及烹飪料理，可是很搶手的媳婦人選！
育射箭國手 出藝人校友
中壢家商的傑出校友包括射箭國手秦秋月、秦秀媛姊妹，曾於二○○四年雅典奧運奪得女子射箭團體銅牌的陳麗如，現任觀音國中校長蘇美珍、實踐大學服裝設計系主任許鳳玉，以及藝名「瑤瑤」的藝人黃喬歆，也都是壢家校友。
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