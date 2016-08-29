| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉全國僅存女職校bye bye》中壢家商 明年招男生

2016-08-29

一甲子傳統 昔「新娘學校」

〔記者李容萍／桃園報導〕全國唯一女職校即將消失！國立中壢家商原為桃園縣立初級家事職業學校，是僅招收女生的傳統家事學校，早期有「新娘學校」封號，受到少子化衝擊，在嘉義家職去年起招收男生後，壢家成為全國僅存的公立純女校高職，但校方日前召開校務會議也決議，明年起招收男生，打破創校一甲子的女校傳統。許多女學生聽到明年會有男學生加入，都說「國小、國中早就男女同班，沒有特別感覺」。

中壢家商校長徐明廷說，中壢家商設有家政科、流行服飾科、商業經營科、資料處理科及應用外語科，屬性皆無性別限制，但校舍興建時並未設置男生廁所，全校只有一間男廁，供男教職員使用。

商管外語群 男生也想唸

徐明廷說，近三年國中畢業人數急速下降，雖然家政群傳統上是女生唸的，但就業市場上早無性別之分，因應少子化的衝擊及招生壓力，以及就業市場上男女平權共識，加上學校位於中壢火車站旁，交通便利，擁有優良的傳統校風，職業群科均為商管群、外語群，都是很多男生想唸的。

僅一間男廁 新大樓增設

為了能招收男生，校方已向市府爭取撥用原中壢國小舊宿舍校地，國教署補助一億八千萬元，興建地上六層、地下一層的新綜合教學大樓，工程接近尾聲，預計十一月可落成啟用，新大樓並規劃一比一男女比例的廁所，具備招收男生的充分條件。

學家政女孩 媳婦大熱門

中壢家商設校六十二年，一個年級招收八班，歷屆畢業校友約一萬七千人，早期因女生讀書環境艱辛，步出校門後，這些學家政的女孩擅長縫製和服、洋服及烹飪料理，可是很搶手的媳婦人選！

育射箭國手 出藝人校友

中壢家商的傑出校友包括射箭國手秦秋月、秦秀媛姊妹，曾於二○○四年雅典奧運奪得女子射箭團體銅牌的陳麗如，現任觀音國中校長蘇美珍、實踐大學服裝設計系主任許鳳玉，以及藝名「瑤瑤」的藝人黃喬歆，也都是壢家校友。

廣告
  • 中壢家商是現有全國最後一所公立純女職校，但甲子的女校傳統明年將走入歷史，開始招收男生。（記者李容萍攝）

    中壢家商是現有全國最後一所公立純女職校，但甲子的女校傳統明年將走入歷史，開始招收男生。（記者李容萍攝）

  • 中壢家商目前全校只有一間男廁所，新建綜合教學大樓工程接近尾聲，擴充為男女比例一比一的規劃，預計十一月初落成啟用。（記者李容萍攝）

    中壢家商目前全校只有一間男廁所，新建綜合教學大樓工程接近尾聲，擴充為男女比例一比一的規劃，預計十一月初落成啟用。（記者李容萍攝）

  • 藝人「瑤瑤」黃喬歆也是中壢家商校友。（資料照，記者林映妤攝）

    藝人「瑤瑤」黃喬歆也是中壢家商校友。（資料照，記者林映妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
普度法會620桌供品 30秒拿光

苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈北部〉全國僅存女職校bye bye》中壢家商 明年招男生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.