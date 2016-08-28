〈南部〉力爭上游 單親姊弟獲家扶助學

2016-08-28

〔記者洪定宏／高雄報導〕南高雄家扶中心昨天舉辦獎學金頒獎典禮，共有五六一人獲獎，其中高雄醫學大學新鮮人林佳儀的母親是越南新住民，父母離婚後，當清潔工的母親獨力撫養她跟弟弟林柏宏，雖是低收家庭，但姊弟力爭上游，都獲得獎學金。

林佳儀表示，她透過繁星計畫錄取高醫大醫藥暨應用化學系醫藥化學組，愛讀書的她立志從事醫藥研究，連上廁所都在思考解題方法。

楊雅淳與楊雅汝姊妹也榮獲獎學金，她們由母親及外婆撫養長大，近來長輩都因病痛無法工作，所以現為高師大數學系學生的楊雅淳，利用晚上在補習班當解題老師，也在五甲社福中心當志工，希望當學校教師。剛考取中山大學資管系的楊雅汝，則利用暑假打工，立志當電腦工程師。