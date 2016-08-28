〈北部〉西湖文旦量減價揚 警民合力護柚
2016-08-28
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年因寒害及成長期遭逢連續降雨，苗栗縣文旦柚面臨減產，牽動價格上漲。白露採收期將至，不少消費者會購買文旦當做中秋賀禮或自己品嘗，柚農擔心宵小趁機行竊，製作標語放在果園，警告偷兒不要輕舉妄動。通霄警分局也成立「護柚專案」。
通霄警分局成立專案 增加巡邏
轄區正好是文旦柚最大產區西湖鄉的苗栗縣警局通霄分局表示，西湖鄉文旦園較密集，鄉內大多是年邁農民，體力不及年輕人，人口密度也低，考量柚農憂心心血遭竊，所以合作一起護柚。
除了文旦柚農彼此守望相助，通霄警分局也增加白天及夜間巡邏次數，並與社區民防和義警人力合作，加強排班到文旦園附近巡邏，還調派附近各派出所人力，增加巡邏密度，提高見警率。
苗栗縣政府農業處表示，由於寒害和四月鋒面帶來的密集性大雨，以及緊接大雨之後的南風，打落、吹落不少花瓣，造成文旦無法順利結果，全縣文旦減產約三成，價格因此上揚，十台斤裝的文旦柚，去年五百元，今年漲至七百元。
苗栗縣政府農業處統計，苗栗縣文旦栽種面積約四百八十公頃，其中以西湖鄉一百六十公頃、三灣鄉六十五公頃、頭份市四十九公頃、通霄鎮和造橋鄉各為四十四、四十三公頃。
柚農表示，白露將至，擔心今年文旦減產和價格上漲引來宵小覬覦，偷走好不容易撐到現在成熟結果的文旦，大家除了互相守望，緊盯有無陌生人蹤跡，也和警方合作，希望藉由警力嚇阻不法之徒。
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