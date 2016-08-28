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〈北部〉竹圍彩虹橋變滑水道 民眾嗨翻天

2016-08-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府投入四千萬元進行竹圍漁港彩虹橋整修，配合彩虹橋啟用，市府昨起連續兩天舉行「桃園竹圍滑水道音樂派對」活動，將彩虹橋面設置一二○公尺滑水道，炎炎夏日果然吸引大批民眾參加，主辦單位還發放時段體驗券，讓民眾充分體會滑水樂趣，今晚還有「搖滾之夜、音樂派對」。

今天除了滑水道活動外，還有免費花枝丸品嘗、「搖滾之夜、音樂派對」將邀請數字天團八三夭、Under Lover、怕胖團樂團、嘴哥樂團及佬步槍輪番上陣表演精彩搖滾歌曲。

市長鄭文燦出席活動記者會時說，市府投入四千萬元為彩虹橋換新裝，除了主橋、引橋和引道除鏽上漆，還更換七四八二顆螺絲、螺栓，五條懸掛主橋的吊索也一併更換，加上燈光、音響系統，讓彩虹橋有光雕、會唱歌。

此外，市府預計三年投入五億經費改造竹圍漁港，打造竹圍漁港成為桃園的漁人碼頭。

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  • 引大批民眾到場體驗。（記者謝武雄攝）

    引大批民眾到場體驗。（記者謝武雄攝）

  • 「桃園竹圍滑水道音樂派對」活動，市府將彩虹橋面鋪設為120公尺的滑水道。（記者謝武雄攝）

    「桃園竹圍滑水道音樂派對」活動，市府將彩虹橋面鋪設為120公尺的滑水道。（記者謝武雄攝）

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竹圍彩虹橋變滑水道 民眾嗨翻天

桃園市政府投入四千萬元進行竹圍漁港彩虹橋整修，配合彩虹橋啟用，市府昨起連續兩天舉行「桃園竹圍滑水道音樂派對」活動，將彩虹橋面設置一二○公尺滑…

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