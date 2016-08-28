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〈中部〉第三代創意求變 清香珍吐司「超紅」

2016-08-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山鎮七十年老店「清香珍」第三代傳人陳俊道，曾在各地學習糕餅技藝，之後返鄉接手糕餅家業，除了延續傳統蜂巢餅、白冇酥的老味道外，近年也研發「紅龍果吐司」，香甜口感讓顧客讚不絕口，陳俊道希望藉由傳承與創新，持續擦亮老店招牌。

陳俊道表示，為配合老饕要求，今年中秋月餅已提前上架，有古早味蜂巢餅、白冇酥、綠豆凸等，因為許多顧客對老味道念念不忘；今年還研發獨特的「紅龍果吐司」，採用天然「紅龍果粒」製成，麵包上一粒粒黑點全都是紅龍果籽，外觀通紅口感特別，吃起來清甜馨香。

陳俊道的父親陳昺松也說，兒女創新研發過程其實很辛苦，如紅龍果果粒份量拿捏、不同氣溫、濕度下的麵粉發酵，以及烘焙時間的掌控，經過無數次的嘗試，才研發出純天然的粉紅色吐司。

陳俊道說，目前推出加入葡萄與核桃二種口味的「紅龍果吐司」，民眾購買反應都不錯，未來則希望能研發更多特殊糕點，滿足更多消費者。

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  • 竹山鎮70年老店「清香珍」推出創新的「紅龍果吐司」，由年輕的第三代傳人陳俊道（右三）研發，讓父親陳昺松（左一）相當驕傲。（記者劉濱銓攝）

    竹山鎮70年老店「清香珍」推出創新的「紅龍果吐司」，由年輕的第三代傳人陳俊道（右三）研發，讓父親陳昺松（左一）相當驕傲。（記者劉濱銓攝）

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