〈南部〉候選人助理當組頭 聲請簡易判決

2016-08-26

〔記者葉永騫／屏東報導〕第九屆無黨籍立委選舉候選人黃昭展競選總部助理人員，因為不滿對手嗆勝四萬票，於是做起組頭對賭，檢方將五人簽賭者依賭博罪聲請簡易判決，選舉賭盤則是罪證不足。

檢方指出，黃昭展競選總部助理張齊嘉及擔任車城鄉後援會副會長的董松山，因為對手民進黨籍立委候選人莊瑞雄陣營傳出要贏黃四萬票的消息，兩人心有不甘於是擔任組頭，以四萬票定輸贏，開放押注對賭，每注一萬元，還抽取手續費五百元，只要選票超過四萬票，張就贏，反之則張輸，吸引了不少人下注，檢警獲報將張齊嘉及賭客等五人逮捕送辦。

檢方審理後認為，在公共場所賭博明確，至於選舉賭盤意圖影響選舉部分則因為範圍小、影響層面不大，沒有期約等行為，因此僅依賭博罪將五人聲請簡易判決。

黃昭展對於原競選總部人員賭博則表示並不知情，也認為不會影響選情。

至於選舉結果莊瑞雄與黃昭展兩人的差距票數為二萬五千餘票，與四萬票有一些距離。

黃昭展原本擔任台聯副秘書長，後來加入民進黨積極經營基層，並出任屏縣府顧問，於去年退黨，以無黨籍身分參選立委落敗。