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〈台北都會〉淡水金色水岸 街道「好詩意」

2016-08-26

〔記者李雅雯／新北報導〕「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」將於九月二日舉行開幕式，風球詩社、淡水文化基金會已率先在淡水金色水岸沿線建構「詩」的空間樣貌，把「水岸詩展」、「街道詩展」帶到淡水河邊，將詩作、詩句複印在布幕上，張貼在變電箱、行人座椅上，期待路過的人停下腳步，細細地讀上兩句。

淡水金色水岸起點至馬偕博士祈禱銅像處，沿線可見詩作，有些是從詩作中節錄一句，部分則是全篇詩文，共計可見一○五位詩人的作品。

「文化淡水‧城市詩展」專案經理陳伯瑋表示，淡水有很棒的山水風景以及文化內涵，利用詩句做為街道的布置，主要是想藉此融入更多的文化氣息。

旅客若能讀上兩句，就可發現許多詩作談的都是台灣地方故事，只要詩作中某些句子能觸動旅客的感動，就是做這項規劃最大的回饋。

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  • 「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」，規劃單位近期在金色水岸沿線掛上布幕，上面寫著詩句，期待路過旅人給個眼光，為其停留，細細品嚐。（記者李雅雯攝）

    「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」，規劃單位近期在金色水岸沿線掛上布幕，上面寫著詩句，期待路過旅人給個眼光，為其停留，細細品嚐。（記者李雅雯攝）

  • 「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」，規劃單位近期在金色水岸沿線掛上布幕，上面寫著詩句，期待路過旅人給個眼光，為其停留，細細品嚐。（記者李雅雯攝）

    「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」，規劃單位近期在金色水岸沿線掛上布幕，上面寫著詩句，期待路過旅人給個眼光，為其停留，細細品嚐。（記者李雅雯攝）

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淡水金色水岸 街道「好詩意」

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