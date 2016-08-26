〈北部〉西區門戶添地標 北門郵局建雙高樓
〔記者張凱翔／台北報導〕中華郵政董事長翁文祺前日宣布，三級古蹟北門郵局將加入「西區門戶計畫」參與市府公辦都更，昨（廿五日）副市長林欽榮舉行記者會說明，市府將募集投資二七○億元，利用西區地利之便、文化底蘊、創意人才三個優勢，打造「創新創意中心」大樓，促進台灣創投發展。
北門郵局公辦都更案基地約四千坪，分別為郵政公司、交通大學、國產署與市府持有，原北門郵局將改建為郵政博物館，原停車場則蓋創新創意中心，目前規劃為兩棟大樓，分別高三十層與五十層樓，共有六．八萬餘坪樓地板面積，改建經費約需二七○億元。三十層樓部分會做為交通大學教學樓與觀光飯店，五十層樓將打造創業平台。
中華郵政、都發局想法不同 市府卻很樂觀
不過，中華郵政副總經理周瑞祺前日說部分大樓將供文化發展使用，與創新創意中心規劃有出入，都發局長林洲民會後受訪坦言，大樓具體進駐產業與單位仍在討論當中。
林欽榮準備打造創業平台 吸引創投客駐點
林欽榮說，交通部預計桃園機場捷運線年底通車，加上高鐵、台鐵，讓台北西區成為「國之門戶」，創新創意中心未來規劃提供創投融資、國內外智慧財產權登記與科技法律等「一站式服務」，以吸引國內外創投客在此駐點，「這和各大學的育成中心、創業加速器不一樣，創新創意中心直接讓產業進入實戰。」
林指由中央主導 下個月召集地主展開協調
林欽榮表示，下個月將由行政院召集地主，就未來硬體規劃與管理展開協調，預計即日起一年內可完成大樓建設招商程序，以施工速度最快三年半來算，樂觀估計二○二○年創新創意大樓可以落成。資金來源部分，林欽榮樂觀地說「這不是問題」，雖然中華郵政有意願投資，但也希望民間參與。
林欽榮指出，「都更只是手段」，重點是創業投資能不能被帶起來，因此規劃將從都更基金中提撥十五至廿億元做創新創意中心管理的投資，給台灣創投建立一個整合平台。
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