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〈中部〉雲嘉嘉聯手 爭取600億發展基金

2016-08-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕雲嘉嘉聯合治理會報第三次副首長會議，昨天下午在嘉義市立博物館舉行，市長涂醒哲會前宣布，經與嘉縣府協調，縣府今年將拆掉嘉義車站前公車亭，由市府重新規劃公車停靠站；涂還說，雲嘉嘉要爭取中央六百億元經費作為發展基金，對此，雲林縣副縣長張皇珍、嘉義縣副縣長吳芳銘也認同，吳更比喻如「打群架」，要凝聚共識、團結努力。

涂醒哲表示，如離島設有「離島建設基金」、台中或高雄等縣市合併也有經費補償，雲嘉嘉早期以農為業，幫助工業發展，如今像雲縣、嘉縣老人比例高，政府應多挹注資源，日前拜會中央，將整合區域可合作的項目，一起向中央爭取。

吳芳銘說，縣長張花冠連任時曾提出雲嘉嘉農業共同發展基金等構想，尤其雲、嘉發展農業成為台灣工業發展的養分，卻未獲得回饋，農地又受國土計畫法限制發展，造成人口流失、老化，這些問題並非個別縣、市可單打獨鬥面對。

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  • 嘉義市副市長侯崇文（左二）、雲林縣副縣長張皇珍（左三）及嘉義縣副縣長吳芳銘（右二）等達共識要爭取中央六百億元經費，並向行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉（右一）尋求支持。（記者王善嬿攝）

    嘉義市副市長侯崇文（左二）、雲林縣副縣長張皇珍（左三）及嘉義縣副縣長吳芳銘（右二）等達共識要爭取中央六百億元經費，並向行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉（右一）尋求支持。（記者王善嬿攝）

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