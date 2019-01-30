大專境外生突破12萬人 新南向占41%

2019-01-30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部最新統計，一○七年大專校院境外學生人數達十二萬六九九七人，較前年增加九千人，創下新高，且已占大專在學生總數一成，其中新南向國家學生逾五萬人、占四成一，尤其越南及印尼人數增加近倍、均破萬人，躍升為境外生來源國第三和第四名。學者建議，台灣面臨少子化和高齡化，政府應思考在優秀境外生畢業後，內化為我國人才，補強台灣發展動能。

優秀境外生可留為我國人才

境外生以新南向國家增一萬五九一人、成長最多，其中越南一萬二九八三人，較前年增五六四四人；印尼一萬一八一二人，增五三五九人，教育部技職司司長楊玉惠指出，主因是推動「新南向產學合作國際專班」政策，一○七學年核定一五一班、六○三○招生名額，一○六學年也核定一七四班、五六八○名額。

修讀正式學位人數也創新高

修讀正式學位境外生六萬一九七○人，也創新高，較前年增六千；非學位生有六萬五○二七人，小減五一八人，主要中國短期研修生減五千多。

觀察來源國家，仍以中國學生二萬九千多人、二十三．六％最多，但比前年少五千多；其次馬來西亞一萬六千多人。排名第三、第四的越南和印尼首次破萬，以修讀學位和華語文中心居多。日本學生九千多人也成長。

外生變相當外勞 應整頓

中興大學特聘教授武東星表示，擴大招收境外生的外溢效果已漸發酵，特別是學位生，多會成為台商在馬、越、印，甚至在印度拓展的好助手。對於極少數學校為爭取補助，涉把「外生」變相為「外勞」，教育部應積極整頓，未來則應策略性從台灣社會需求的留才角度，擴大境外招生，讓優秀境外生畢業後內化為我國人才。

致理科技大學校長尚世昌指出，越南每年有兩百萬高中畢業生，但大學錄取率低於二十％，而越南台商一年需才約八萬人，我國應依新南向國家產業及教育市場需求，擴大產學專班協助各國培訓人才。致理科大即有開辦產學專班，在越南設辦事處專責招生，畢業後更會透過台商輔導就業。

為輔導境外生上課、實習，並減少問題，教育部優化境外生輔導機制已製成懶人包並建專屬網頁，另設有中、英、越南、印尼語的服務專線○八○○七八九○○七。

大專校院境外學生前十大來源國家及人數

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