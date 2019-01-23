台大醫學院長遴選 遴委名單惹議／現任院長張上淳、2副院長當選遴委 資深醫師：非常不妥

2019-01-23

〔記者劉力仁、羅碧、林惠琴／台北報導〕台大醫院新院長人事受到外界關注，正在遴選中的台大醫學院院長也引爭論，現任院長張上淳名列遴選委員，醫學院內部傳出不滿聲音，認為要卸任的院長應保持中立，不應再介入下屆院長遴選。

台大醫學院院長三年一任，可連任一次，二○一三年八月上任的張上淳，將於今年七月卸任。醫學院專任講師以上及院務會議代表，於去年十二月廿八日投票選出十一位新院長遴選委員，但選前陸續傳出幾份不同的遴選委員內定名單，被形容為派系作品，也為白色巨塔內的權力爭奪戰揭開序幕。

遴委選舉大動員 逾500人投票

資深醫師爆料，這次遴選委員的選舉，醫學院各方勢力高度動員，竟超過五百人投票；投票前有人發黑函，也有人半夜寫MAIL給不同陣營「講一些無厘頭的話」，搞得烏煙瘴氣。

最後結果出爐，除了張上淳之外，現任醫學院副院長謝松蒼、鄧述諄都當選遴選委員，引發院內議論。資深醫師表示，現任院長、副院長都當選遴選委員，等於現任高階主管介入下屆選舉，非常不妥。

內科教授吳明賢呼聲最高

資深醫師表示，目前呼聲最高的胃腸肝膽科醫師吳明賢學術成就卓越，但在這種情況下被選出來，會讓人感覺他不敢改革前任院長措施，未來領導統御恐出問題。

根據台大醫學院院長遴選辦法與遴選作業準則，院長人選應具醫學院教授資格。至於院長遴選委員會十五人，包括該院專任教授八人（含醫學系以外其他學系至少一人）、名譽教授三人，由醫學院專任講師以上及院務會議代表投票選舉產生；另校友或社會人士兩人、其他學院專任教授兩人，則由校長選聘。

醫學院方面已選出十一人名單，至於校友或社會人士、其他學院專任教授，台大校方表示，遴選作業不公開。

醫界人士透露，從名單上來看，十一個名額中，內科占四個名額，包含張上淳、楊泮池、黃瑞仁、陳定信；加上歷任台大醫學院院長，除了陳維昭是外科教授，幾乎多由內科教授擔任，因此內科推薦人選勝算較大，吳明賢將勝出。

另有醫師表示，目前出爐的十一位遴選委員，除了黃瑞仁之外，其中不少委員跟楊泮池、張上淳走得很近，張最近幾年極力提拔吳明賢，大勢幾乎已定，原有意爭取院長職務者，紛紛打退堂鼓。對此，吳明賢強調，自己完全不回應。

面對風風雨雨，有醫界人士為吳明賢抱不平，認為他的專業與資歷足以勝任醫學院院長，且醫學院院長遴選有一套完整制度，非黑箱作業。

台大醫院是醫學院的附設醫院，雖然醫學院院長不像醫院院長手握龐大預算與收入、可支配資源相對少，但位高權重，並可掌握教師升等、人事權、經費分配等資源。記者至截稿未能聯繫張上淳，無法獲知回應。

台大醫學院院長產生流程圖

台大醫學院院長遴選委員會專任教授、名譽教授委員名單

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