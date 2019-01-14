最適居住國家 台灣生活品質第一

2019-01-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全球最大旅外人士網站Inter Nations公布「二○一八最適居住的國家」，台灣在生活品質指標項目中位居世界第一，擊敗諸多歐美國家，九成六受訪民眾最肯定台灣的健保、醫療體系對旅外人士很友善，且治安也讓人放心。這讓台灣由前年旅外居住最佳選擇國家第四名再升到第二名，小輸給被認為語言等國際化程度較高的巴林Bahrain。

旅外最佳選擇 台灣躍升第二

Inter Nations每年針對一百七十四國、一萬四千三百多位旅外人士調查，含括生活、休閒、健康福利與安全、旅遊運輸和數位生活等多項指標。台灣在生活品質項目高居第一，其次是葡萄牙和西班牙。

Inter Nations指出，有九成六民眾表示，台灣有可負擔的醫療費用，九成二認為台灣醫療品質很高，全民健保制度提供更全面照護。更有逾九成八認為台灣治安很好，生活品質遠勝各國。

輸給國際化程度較高的巴林

旅外最佳選擇國家的項目中，台灣由前年第四名升到第二名，小輸語言、生活環境都較國際化的巴林，但贏過大多數歐美先進國家。

台灣除生活、醫療備受肯定，另一原因是工作指標從十二名竄升至第二，逾四分之三認為在台灣工作很安全，七成很滿意在台的工作，且認為工作與生活可取得平衡。此外，在台工作者就算平均收入可能低於其他國家，但近八成很滿意自己財務狀況，因為比起其他經濟狀況差不多的國家，台灣生活物價相對較低。

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