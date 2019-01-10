台灣獼猴即起自保育類除名／防猴害肆虐 稻田可申請電網補助

2019-01-10

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣獼猴被列為保育類動物三十年，林務局昨天正式公告，將台灣獼猴從保育類除名、改列一般類。林務局強調，除名不是為了解決農作物猴害，主要是因獼猴族群已達穩定。至於部分縣市備感困擾的猴害，農委會今年首度將「稻田」列入申請電網補助的農作項目。

農委會昨公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，其中台灣地區物種新增十七種、移除八種保育類動物。目前有飼養新增保育物種的民眾，應在三月八日前向所在地縣市政府辦理登記。

林務局說明，國內物種部分，新增草花蛇、青頭潛鴨、金鵐等十七種野生動物從一般類調為保育類。另外八種保育類調整為一般類野生動物，包含山羌、台灣獼猴、白鼻心、大田鷸、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥，將強化查緝非法獵捕並遏止商業性利用。

林務局：族群數量穩定才除名

外界認為將台灣獼猴移除保育類，是為解決日益嚴重的農作物猴害問題，林務局保育組長夏榮生則強調，除名保育類是專家依「野生動物評估分類作業要點」及專業判斷獼猴數量繁衍已達穩定後的結論，與農損無直接關係，且無論保育類或一般類，都不能獵捕。

至於如何減少猴害？夏榮生則說，今年會增加補助電圍網項目，將稻米納入，架設面積只要○．二公頃就可申請補助，中央加地方共可補助四．五萬元。

農委會二○一六年起推動補助獼猴危害農作區域架設電網，不僅防治台灣獼猴，對野豬、梅花鹿、山羌或野兔等也具效果，農民申請從二○一六年四十五件，去年增達兩百四十五件，將擴大推動。

不定期查緝非法獵捕、飼養

動保團體擔憂保育類調為一般類，獵捕、飼養問題恐增加。林務局強調，本名錄修正後，會不定期辦理全國性聯合查緝工作，打擊非法商業利用野生動物。林務局也與特生中心合作，盤點及改善現有長期野生動物監測系統，如果發現野外族群生態與數量有異常變動狀況，會立即採取因應作為。

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