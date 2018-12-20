遊日隨票徵收觀光稅 下月七日起每人274元

2018-12-20

〔記者陳宜加／台北報導〕國人瘋遊日本，但明年起前往日本將變貴。日本政府宣布，明年起隨票徵收「國際觀光旅客稅」。航空公司近日陸續正式公告，明年一月七日起，由全日本各地機場出境的成人與兩歲以上兒童，每人收取一千日圓、折合新台幣兩百七十四元。

日本新徵稅收將用於提升旅遊環境、活用地方傳統文化、整治自然觀光，並讓旅客更容易取得觀光資訊等方面，以實現二○二○年達觀光四千萬人次目標，預估每年徵收約四百億日圓、約新台幣一○八億元。

長榮航空公告，將遵循日本國稅廳的稅收新制，開始徵收國際觀光旅客稅，生效日自明年一月七日起，旅客開立日本出境行程的機票，將隨票徵收，不含其他營業稅金，若於一月七日後更改機票內容，也將一併收取。華航則預計近日公告。

臉書粉絲團「台灣廉價航空福利社」提醒明年計劃赴日旅客，由於航空公司十二月陸續開賣明年夏季航班，不少人仍在觀望、等待促銷，須留意一月七日後須負擔觀光稅，建議提早買票。

除了觀光稅，日本各大機場也另外向旅客徵收機場稅，目前包括東京成田機場、東京羽田機場、大阪關西機場、名古屋中部機場、札幌新千歲機場、茨城機場、福岡機場、沖繩那霸機場等，均收取每人最多約八百多日圓；仙台機場也從今年十月廿八日加收機場稅。

此外，京都今年十月起跟進東京、大阪，開始收取住宿稅，依照房價級距不同，每人最高收一千日圓。

業者分析，日本新稅金額不高，預估明年赴日人口仍將持續成長。旅客陳小姐表示，每年前往日本三、四次，近年飯店價格上漲，但有退稅優惠，若搶到便宜機票，還是會去日本。

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