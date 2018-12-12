考試焦慮 腸子鬧脾氣 醫師教你KO腸躁症

2018-12-12

文／許樹湖

大學期中考結束，不少因便秘、腹脹、腹痛所擾的女學生就醫，原來是長期外宿、外食、生活習慣不佳、課業壓力大，導致考試一結束紛紛掛病號。

檢查後也發現，患者深受不同型態的腸躁症困擾，經建議透過調整生活習慣、增加蔬果、水份攝取量及適量運動等方式後，才逐漸擺脫惱人病症。

大腸激躁症為功能性異常的腸胃疾病，病因為腸壁肌肉收縮異常所致，一般檢查如大腸鏡或電腦斷層不會發現有明顯的器官病變，且此症會反覆發生，其中女性發生率為男性2倍，多為壓力和生活習慣異常引起。

◎醫師會依據糞便黏稠度分為以下3類，各自有不同改善方式：

●便秘型

粗硬或多塊的糞便比例，佔總排便次數超過25%，患者可長達一週沒有排便，或是有突如其來的便意，但到了廁所卻無法排出，這與平時沒有吃早餐的習慣，飲水量不足，加上學校生活壓力大，尤其考試時更惡化。

若想順利排便，建議早上起床先喝一杯溫開水，吃早餐時，搭配少量咖啡，便能養成固定時間排便的習慣；可多食用海藻類、蘆筍、牛蒡等含豐富膳食纖維的食物，及含乳酸菌的乳製品，能有助大便成形增量。

●腹瀉型

鬆軟或水樣的糞便比例，佔總排便次數超過25%，此類型的患者容易緊張，經常熬夜至凌晨，雖然進食量少，但吃飯時囫圇吞棗，不自覺吞下許多空氣，遇到大型考試或重要活動時，經常排稀便，透過X光檢查發現腸子嚴重打結，欲解決此種症狀，生活步調務必放慢，可多補充鈉、鉀和水份，也可多吃蜂蜜、香蕉、馬鈴薯、紅蘿蔔等，必要時，可服用止瀉劑、益生菌等調整腸胃道。

●腹痛型

患者生活壓力大，纖維質攝取不足，經常吃產氣食物，如肉類、甜點、油炸類、豆製品、乳製品等，白天時腹部經常絞痛和脹氣，症狀會在排氣、排便後改善，需適當紓解壓力，多喝水，多吃富含高纖的蔬菜水果、原型食物，並戒掉含酒精、咖啡因、碳酸的飲料，每天睡眠充足，建立良好運動習慣。

多喝水、增蔬果、適量運動

民眾也可透過中醫，或隨餐服用益生菌改善症狀，同時需多吃含益生元的食物，如洋蔥、香蕉、蘆筍等，每天一定要吃5份蔬果，補充纖維素，才能促進腸道健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師）

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