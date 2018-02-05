舒緩腸躁症 從改善情緒做起

2018-02-05

圖‧文／李連冀

26歲的小雯（化名）從學生時代就容易腹瀉及脹氣，上班後擔心常跑廁所影響工作，所以止瀉藥總不離身，到腸胃科檢查又沒有任何異狀，醫師囑咐她多放鬆心情。

偏偏小雯個性求好心切，做事要求完美，無法善盡責任反而讓她壓力更大，連夜裡都變得輾轉難眠，到身心醫學科治療後，先給予抗焦慮劑，改善她因經常要跑廁所緊張及不安，同時學習用正觀的方式與症狀共處。

1個月後，小雯就發現腸胃似乎可以接受意念的暗示得到安撫，晚上睡不著的問題也改善了。

腸躁症的發生與體質及情緒狀態有極大關係，因腹瀉、便秘、脹氣等症狀反覆發生，且與大腸癌表現相似，患者通常會先到腸胃科就診並接受檢查，確認沒有其他病理問題則給予腸胃藥物舒緩不適症狀，但患者仍經常要擔心肚子痛或拉肚子，導致不敢吃東西、外出搭車、長時間上課久坐及找不到廁所，間接影響到生活品質及工作效率。

腸道內佈滿各種神經叢，這些神經叢屬於自律神經系統控制，不會隨生物體意願而產生活動，但在調整認知、生活節奏及情緒狀態後，可以得到舒緩而減輕症狀，就算短時間內無法立即改變生活方式，仍可以透過藥物及對症狀發生的理解，加強患者的自我控制感，減少預期性的焦慮及無助感。

腸躁症好發在20-30歲之間的女性，經常跑廁所對這些荳蔻年華的女孩造成極大困擾，工作及社交生活都會受到影響。平時可以做好飲食日記，儘量避開會刺激腸胃道的食物，注意飲食衛生，平時多按摩下腹部，都可以預防腸躁症的發生。

（作者為知心連冀診所院長）