「腸躁症病友」 宜自我飲食記錄與調養
2017-02-12
文／李宗錞
大腸激躁症是門診常見的腸胃疾病之一，在台灣地區大約每10位成年人就有一人曾為腸躁症所苦。
常見症狀包括：腹脹、腹部不適、腹痛、嗝氣、便秘或腹瀉，而且症狀往往會隨著排便而暫時消失。另一方面，又會隨著工作、課業或家庭壓力因素而引發，反反覆覆發生。嚴重時，病友可能會因為長期便秘，因而鬱鬱不樂，或者因為臨時反覆拉肚子，出門在外第一件事是要找尋廁所位置，甚至不敢出門，嚴重影響生活品質。
目前醫學上對於腸躁症的診斷，是依據第4次羅馬會議共識診斷準則：過去3個月期間，每週至少一次反覆性的腹痛，同時腹痛應伴隨至少下列兩項情形：腹痛與排便有關聯、腹痛與排便次數有關聯、腹痛與排便型態有關聯（硬便、軟便或水便），並且此類症狀應持續6個月以上。
如果臨床症狀出現警示症狀，例如發燒、大便帶血、大便帶黏液、不明原因體重減輕、貧血，或者是嚴重腹痛等非典型腸躁症症狀，則要鑑別出腸躁症以外的其他病症，例如腸道腫瘤疾病（例如大腸癌）、腸道發炎性疾病（例如克隆氏症、潰瘍性大腸炎）和腸道感染性疾病（例如病毒性或細菌性腸炎）。
目前並沒有單一檢測可以診斷腸躁症，門診醫師所安排的抽血糞便或大腸鏡檢查，主要是要排除前述需要鑑別診斷的其他腸胃疾病。
腸躁症病友做自我飲食記錄與調養非常重要。
飲食避免油膩、油炸、辛辣等刺激性食物，也要減少酒與咖啡因的攝取。
攝取適量益生菌也有幫助
近年來，研究指出，病友若減少攝取「FODMAP」，也就是「可發酵的寡醣、雙醣、單醣和多元醇」飲食，可減緩腸道不適症狀。此外，攝取適量的益生菌也有幫助。
透過醫師的診斷、治療和營養師的飲食建議，搭配病友自我調適，少量嘗試各類食物。（作者為台大醫院肝膽腸胃科醫師）
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