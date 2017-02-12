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「月亮杯」上市倒數 婦科醫：2類人不推薦使用

有國內醫生建議，2類族群不推薦使用月亮杯，一個是尚未有過性行為的處女，二者是衛生習慣不良者。（資料照，記者吳柏緯攝）

2017-02-12  08:25

〔即時新聞／綜合報導〕女性生理用品「月亮杯」在2月7日取得衛福部批准，最快本月中可在實體通路買到。但有媒體報導指出，國內醫生建議，雖然月亮杯是衛生棉條的進階版，但2類族群仍不推薦使用，一個是尚未有過性行為的處女，二者是衛生習慣不良者。

據《東森新聞雲》報導，台大醫院婦產部醫師鄭文芳表示，建議未發生過性行為的處女不要使用月亮杯，因為可能會導致塞入困難，也可能造成處女膜或其他地方撕裂傷。另外，衛生習慣不良者使用月亮杯，也可能讓陰道產生細菌感染，引發難聞氣味或分泌物。

報導也提到，鄭文芳還說，若使用月亮杯卻發現陰道出現魚腥味或腐爛味道，或是出現黃綠色分泌物，很可能就是出現感染，需要盡快至婦科檢查。

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