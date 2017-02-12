《謠言終結站》 拔牙增「失智症」風險？ 口腔衛生不佳才會

2017-02-12

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是，《健康醫療版》從即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活更安心及放心。

記者林彥彤／台北報導

「失智症」是許多人擔憂的疾病，然而網路上謠傳「拔牙，會增加失智症的風險」，以致許多上了年紀出現牙齒鬆動、掉牙的民眾不敢接受治療；醫師澄清，拔牙並不會增加失智症風險，口腔衛生不佳才會增加失智風險。

台大醫院金山分院家庭醫學科主治醫師洪毓謙表示，失智症是腦部退化性的疾病，其中有一部分與腦內微小發炎反應有關，每次的發炎都會造成一些腦細胞的損失，長時間累積的腦細胞損失也隨之增加，進而造成認知功能的退化。

林口長庚醫院神經內科主治醫師吳逸如也說，不僅是牙齒要注意，只要是身體的「發炎」反應都會傷到腦部細胞，因此一旦有發炎現象，不可輕忽，一定要及時就醫。

洪毓謙強調，「拔牙並不會增加失智症的風險」，不過有研究發現「口腔衛生不好、牙齒數目越少的人罹患失智的風險越高」，這是因為牙周病、缺牙會使得口腔內細菌增加，並透過血液循環，引起身體發炎反應。

洪毓謙表示，也有另一派說法是失智者會輕忽口腔清潔衛生，以致罹患牙周病及缺牙狀況較一般人更嚴重。

但可以確定的是，咀嚼功能好的長輩，營養吸收情況較好，自理生活能力也較高，連帶罹患失智症機率較低，因此維持良好的牙齒功能很重要。

他建議每半年定期檢查牙齒，並聽從醫師指示，該拔牙、補牙或是發現有牙周病時，就要配合治療，有助於防範失智症。