《健康聚寶盆》 眼袋手術前 要檢查「視力淚液眼壓」
文／林靜芸
◎案例一：58歲的張先生是某家公司的經理，常需到處演講推廣業務。有一天他在講課時，抬頭看螢幕，赫然發現下眼皮有鬆弛的大眼袋，讓他看起來既疲累又衰老。他當下決定隔天就去接受眼袋手術。
張先生術後右眼比較腫，而且瘀青，視力模糊，他以為消腫後，視力模糊的狀況就會比較好，每天冰敷、熱敷，不敢閉眼，不敢平躺。術後兩星期，右眼又脹又緊。
有一天才吃完晚飯，馬上就嘔吐，他趕緊到醫院掛急診，診斷發現張先生有青光眼，右眼眼壓過高，視神經受壓迫，視力只剩0.1。
醫師認為張先生原本就是青光眼患者，但他把青光眼的症狀當成是眼皮手術的正常現象，才會延誤治療。
◎案例二：28歲的陳小姐天生單眼皮，她一直很羨慕雙眼皮的人可以塗眼影。她有300度的近視、散光100度、裸視視力0.1，但她只有開車或看電視才戴眼鏡。
日前陳小姐的同事跑去割雙眼皮，讓她很心動也跟著跑去割雙眼皮。沒想到術後卻腫得像加菲貓，而且持續腫了2個月。
後來檢查發現她有嚴重的乾眼症，加上她不愛戴近視眼鏡，常不自覺瞇著眼睛看東西，結果造成眼皮疲勞，術後恢復困難，醫師提醒她即使愛美，也還是要戴眼鏡，她照做後，眼皮很快就消腫，達到雙眼皮手術的目的。
近年來，割雙眼皮、除眼袋手術非常流行，很多人的觀念是割雙眼皮是為了愛美，與視力無關。不認為接受眼皮手術術前，需要檢查眼睛、驗視力。
其實人體的器官外形都與功能有關，小兒麻痺的腳會萎縮、弱視的眼睛會無神，視力代表該側眼睛的基本功能，是眼皮手術必備的資料。
眼皮手術腫脹時期容易乾眼，角膜的淚膜分佈會受到影響，嚴重者甚至可能角膜潰瘍。
術前接受基礎淚液測試，若發現有乾眼，手術須避免侵犯眨眼機轉，並積極治療乾眼症，才能加速癒合。
量眼壓可篩檢青光眼
量眼壓可以篩檢青光眼，青光眼治療未穩定前不建議整形。同時，眼皮手術術後使用的消腫藥物會使眼壓升高，術前檢查眼壓可以避免該類併發症。
除了視力、淚液、眼壓3項檢查，如果懷疑有其他眼科狀況，也建議先釐清後，再接受眼皮整形。（作者為聯合整形外科診所院長）
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標題：《健康聚寶盆》 眼袋手術前 要檢查「視力淚液眼壓」
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