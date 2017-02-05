《健康聚寶盆》老來常社交活動 可延緩機能退化

2017-02-05

文／柯俊銘

人口老化已是全球趨勢，如何能「成功老化」儼然成為許多銀髮族關心的議題。畢竟平均壽命雖逐年增加，但邁入老年後若處於失能的狀態，除自己難過外，往往也造成家人的負擔。

北歐的芬蘭是高齡化社會，其政府長照單位倡導的目標：「臨終前兩週才臥床。」備受各國推崇與學習。

近來兩份發表在「美國老人病學期刊」的報告指出，老來多參加社交活動可有效延緩機能退化，值得大家關注。

第一項研究由美國亞歷桑納大學心理系的佛蘭克．因富爾納（Frank J. Infurna）博士主持，其針對1萬3000位年紀超過60歲的長者進行長達14年的追蹤調查，目的在探討擔任志工和心智衰退之間的關聯性。

過程中，參與者每兩年接受一次健檢與問卷訪談，除藉此瞭解從事志願服務工作的情形外，也評估當下的記憶力、注意力等認知功能。

結果發現，有規律從事該活動者身心健康狀況明顯較佳，活得也較久，特別是在「顧腦」的部分幫助很大。進一步分析顯示，發展出認知障礙的風險因此大幅降低27%，即使是後期才開始擔任志工也適用。

第二項研究是由日本奈良縣立醫科大學的公衛專家富岡喜美子博士（Kimiko Tomioka）所主持，其針對6360位年齡介於65至96歲的民眾進行為期3年的追蹤調查，這些人起初都有良好的自我照顧能力。

結果發現，最後有14%的男性與9%的女性出現失能，他們大多病痛纏身，情緒低落，記憶力衰退嚴重，且在穿衣、沐浴、如廁等事務上變得無法自理。進一步的分析顯示，這些人過去傾向鮮少或完全不參加任何社交活動。

有意思的是，任何社交活動都有助於降低女性長者失能的風險，而男性長者似乎是參加興趣性（如工藝、桌遊或運動等）社團的效果才會較大。

有鑑於此，建議阿公、阿嬤們平時積極參與社交活動，相信只要願意投入，即使年事已高，依然能保有活力與尊嚴，快樂度過晚年。

（作者為公職臨床心理師）