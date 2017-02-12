幻覺當成「魔神仔」 小心巴金森氏症悄上身
2017-02-12 15:32
巴金森氏症不僅對患者生心理造成影響，也會令照顧者形成隱形的重擔。圖為情境照，與本文無關。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕出現顫抖、肢體僵硬、動作遲緩與走路不穩，甚至時常看到嬰兒、孩童、小動物等誤以為是「魔神仔」的現象，就有可能罹患「巴金森氏症」。醫師提醒，巴金森氏症常伴隨焦慮、憂鬱情緒，甚至可能在動作障礙出現前10年，就有可能出現情緒障礙！
北市聯醫松德院區一般精神科醫師張丰指出，巴金森氏症屬中樞神經系統退化疾病，常見症狀有駝背、抖手、肢體僵硬等動作障礙，典型症狀常見於60歲民眾，但臨床上回顧患者病程，許多人約在50歲時就已出現焦慮、憂鬱等疾病初期的情緒障礙。
隨病程演進，神經系統退化會逐步擴及運動相關中樞神經，而出現運動障礙，張丰指出，多數病人約在此時就診，但有些病人出現運動障礙後，不知如何面對疾病，反而發展出嚴重憂鬱症狀。另外，有些人則會出現幻覺，常以為自己看到「魔神仔」 ，還有患者懷疑配偶外遇、遭家人遺棄等。
張丰說，病人受到幻覺或幻覺影響，常出現混亂或脫序行為，家屬面對病人時往往會慌了手腳，認為病人瘋了，而延誤就醫，提醒若身邊親友有類似困擾，應鼓勵及早轉介精神科就醫，尋求專業協助。
開業精神科醫師楊聰財指出，巴金森氏症後期會造成活動力及注意力減退，若長期退化，易合併「失智症」等症，目前巴金森氏症仍無藥物可以治癒，僅能減緩腦部功能及神經系統退化。
楊聰財強調，巴金森氏症屬慢性退化性疾病，若病程拉長也會對照顧者造成負擔，而出現情緒障礙，建議照顧者家屬心態上要有「長期抗戰」的心理準備，與親友組成互助小組，相互支援，而非自己單打獨鬥。
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