變厚及變色 「捲甲症」常被誤為灰指甲
文／張瑋庭
35歲的王小姐，一進診間就說：「醫師，我的灰指甲已經吃藥吃了好幾個療程，但一直都沒好，最近還愈來愈痛。」我注意到王小姐穿著約3吋高的高跟鞋來看診。而她的左腳大姆趾，不但向下捲曲變形、變色、變厚，指甲周圍的皮膚也微微發紅。
我問她：「你平常都像今天一樣，常穿高跟鞋嗎？」她回答：「是啊，工作需要，每天都要穿好幾個小時的高跟鞋；平常出門逛街，我也常穿高跟鞋啊。」
我告訴她：「你這是『捲甲症』，可能與你平常常穿高跟鞋有很大的關係。」我進一步闡述這個疾病的成因，及平常該注意的事情，並提供不同治療方式的選擇。
王小姐考量到工作的便利性，以及恢復期的長短，選擇了非手術性的治療。在經過10個月的慢慢矯正，並改變穿鞋習慣，指甲的外觀已接近正常，且不再有疼痛的情況了（如圖）。
「捲甲症」是一種慢性指甲變形，像捲心餅乾一樣，兩邊指甲把指甲床的肉捲在裡面，且隨著慢慢變嚴重而影響到生活。
腳指甲的發作機率較高。嚴重時，會有疼痛，甚至反覆細菌感染發炎，進而影響走路及穿鞋。
另外，這些指甲常常會變厚及變色，因此常被誤以為是黴菌感染的「灰指甲」，而服藥、擦藥都無效。
「捲甲症」的病因，有些是遺傳，有些則是後天外力受傷，或是穿著不適合且太緊的鞋子所致。
此外，甲癬、退化性關節炎合併指甲下的骨頭增生，甚至服用某些藥物，也都可能造成指甲變形。
目前捲甲症的治療，分為「手術」及「非侵入性指甲矯正器」兩類。傳統手術稱為「甲床重建術」，優點是一次就處理完，但缺點是，傷口癒合時間要2到4週不等，術後疼痛度及恢復期會較長，且容易造成指甲永久變形。
新的非侵入性矯正器治療，優點是術後無傷口，且幾乎無恢復期。但缺點是，整個治療時間會較長。一般約2-4週更換一次矯正器，且依患者嚴重程度的不同，平均共約需半年至一年的療程。療程結束後，有時會再使用維持形矯正器，維持3-6個月。
不論採哪一種治療，術後都要注意穿著合腳的鞋子。不適當的鞋子及錯誤的剪指甲習慣，容易讓捲甲症復發。
（作者為高雄林政賢皮膚科診所醫師）
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