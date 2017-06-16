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醫病》大腸急躁症惱人 柳奇醫師來問診

2017-06-16  17:24

〔記者楊金城／台南報導〕大腸急躁症也許不致命，但卻是很令人討厭的毛病。台灣的發生率約17％，不少人有此惱人的問題。

柳營奇美醫院腸胃科門診來了位50歲婦女求診，看似健康的她卻有一個困擾已久的問題。「醫師，我胃腸不舒服，甚至下腹絞痛，每天都會有5到6次拉肚子，有時甚至1天10幾次，造成沒辦法上班，甚至要請假休息」。

柳奇胃腸肝膽科主治醫師吳昱勳說，因為生活、工作壓力大，許多人都有腸胃不舒服、腹痛與排便習慣改變等表現，就是典型大腸急躁症常見的症狀。大腸急躁症在台灣的發生率約17％~22％，男女之間的發生率並沒有差異。

大腸急躁症狀為慢性腹痛與排便習慣改變，慢性腹痛又以絞痛感為主，腹痛的發生可能與情緒或飲食有關，在排便之後症狀會改善。而排便習慣改變則是可能會有腹瀉、便秘或是兩者交替出現的情況，此外會有排便不乾淨的感覺。

吳昱勳說，建議民眾可先到腸胃科門診，與醫師討論後，接受相關檢查與配合治療，學習如何與自己的腸胃道相處，重新找回健康與自信的生活態度。

在飲食控制上，他建議，多產氣類的食物，如豆類、洋蔥、胡蘿蔔、香蕉等，可能會惡化腹痛的症狀，此外酒類與咖啡會刺激腸胃道，皆應儘量避免食用，有乳糖不耐症的患者也應減少乳糖攝取；藥物治療則根據便秘或是腹瀉的症狀來做調整。此外，改變生活型態與壓力調適，多從事運動也會有助症狀改善。

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  • 醫師吳昱勳說明大腸急躁症的治療和飲食控制。（記者楊金城攝）

    醫師吳昱勳說明大腸急躁症的治療和飲食控制。（記者楊金城攝）

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