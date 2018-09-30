小黃運將去年收入 平均月減1583元

2018-09-30

交部計程車營運狀況調查

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕面對UBER競爭，計程車司機日子越來越難過？交通部每兩年進行一次計程車營運狀況調查於近日公布，去年專職計程車駕駛每月平均收入為四萬六千零四十五元，較一○四年減少一千五百八十三元，營業支出卻微幅增加兩百六十六元。

UBER競爭 業者認衝擊生計

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉認為，這份數據並不準確，現在業界面對UBER競爭，他們每月增上千輛，費率還不受管控，計程車司機每月收入只少一千五百元，不符合實際狀況。

去年計程車車輛登記數為八萬七千六百零四輛，較一○四年增六百二十五輛，當中仍以台北市兩萬八千四百五十輛、新北市兩萬兩千兩百四十三輛最多，兩者相加佔整體五十七．九％；不過兩市計程車數量皆較一○四年略少三、四百輛，占全台灣比率也略下滑一．二％。

至於計程車駕駛加入車隊收入真的比較好？根據統計，去年底有加入派遣車隊，每月營業總收入五萬零九百五十一元，較未加入者高出一萬零五百一十九元，每月營業支出雖較未加入者高出四千四百四十四元，但收支併計後，有加入者平均每月收入高出逾六千元。

統計︰加入車隊收入較高

從數據上看，加入車隊的確收入較高，因此越來越多專職駕駛人選擇加入無線電或衛星派遣車隊，去年佔比首度超過半數，達五十一．一％；至於選擇不加入車隊的駕駛，主要原因包括「不願被車隊管理約束」、其次為「管理（服務）費用太高」。