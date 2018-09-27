重障家庭喘息服務年底上路 2.8萬戶受惠

2018-09-27

〔記者李靚慧／台北報導〕衛生福利部規劃將重度失能或重度身心障礙且家庭功能支持薄弱納入「喘息服務」，勞動部就業安定基金管理會昨同意此提案，每年預計所需補助經費三．六四億元，其中半數約一．八二億元由就業安定基金補助，預計將有二．八萬戶家庭受益，最快今年底分階段實施。

為解決被看護者在外籍家庭看護工休假期間的照顧需求，並兼顧外籍家庭看護工的休假權益，衛生福利部與勞動部協商規劃，分階段放寬聘僱外籍家庭看護工的被看護者家庭，納入「喘息服務」。首批放寬者為重度失能或重度身心障礙且家庭功能支持薄弱者。

低收入戶可申請全額補助

據統計，國內聘僱外籍看護工有廿三．六萬人，本國籍長照員有三．二萬人。衛福部提案規劃，如聘僱外籍家庭看護工的被看護者，屬經當地長期照顧服務管理中心評估為長照需要等級第七級或第八級（重度失能或重度身心障礙），且家庭功能支持薄弱（例如獨居或主要照顧者為七十歲以上）的個案，即可申請使用居家、機構、日間照顧、夜間喘息等「喘息服務」，並依低收入戶、中低收入戶及一般戶等身分別，給予一○○％、九十五％或八十四％補助額度。

勞動部指出，新措施最快於今年底施行，民眾若有需求，可至各地長期照顧服務管理中心洽詢申請「喘息服務」相關事宜。