12年國教社會領綱 課審通過

2018-09-16

以台灣為主體建構下一代史觀

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣教育史上重要的一步！教育部課審大會昨天以壓倒性票數，通過普通高中及國中小學社會領域課綱。新課綱捨棄以往要學生背誦大量史料知識、且以漢人為主軸的史觀。其中歷史科略古詳今，重點放在台灣近五百年脈絡，中國史則放入東亞脈絡中討論，世界史將著重台灣與世界互動，盼以台灣為主體去建構下一代的史觀。

馬政府時代違反程序正義，以黑箱方式惡搞十二年國教社會領綱，硬置入大中國觀欲洗腦下一代，引發反黑箱課綱行動，抗議者一度攻佔教育部，還發生高中生死諫事件。

民進黨執政後重組研修小組，新版本領綱強調從台灣主體認識歷史，從以往的八學分，縮減為六學分。

投票通過 葉俊榮感動落淚

昨天課審大會出席委員卅七人，同意卅四票、不同意兩票、無效票一票。據委員轉述，領綱通過時，教育部長葉俊榮一度感動落淚。另外，課審會昨天也通過技高和綜高社會領綱。

葉俊榮表示，雖社會領綱遭外界以去中國化假議題攻擊，但研修小組與課審委員仍十分認真盡責審查，可預見未來世界連結一定比現在更密切，希望新課綱培養下一代面對複雜國際社會所需要的公民素養，具有更宏觀視野，而非侷限於一國家、一民族的單一觀點。

葉俊榮表示，過去課綱是切斷的，台灣史是台灣史，中國史是中國史，新課綱看見台灣與中國、與東亞、與世界的關係，讓學生學習提出問題、探究問題，進而解決問題能力。

葉強調全球思考 非去中國化

對外界「去中國化」的質疑，他強調，新課綱並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史，而是讓學生對於中國歷史從單一區域的學習，導向全球互動的系統思考。

如此設計也可讓學生本於歷史事實脈絡，客觀地認識中國的過去和現在，探究其與台灣、東亞、世界的連結。讓歷史教育擺脫單一意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

社會領域教學強調「做中學」，首創「有問號」的開放性課綱，教導學生用批判態度去看課程；「誰的歷史？誰寫的歷史？」老師也和學生成為共同體，選定議題實作，如歷史踏查或展演等。

課審大會學生委員蕭竹均表示，未來社會科不會只是背科，學生的思辨能力和公民素養都會因此獲得培育，未來世代和之前世代將大不同。