維骨力 10月起健保不給付

2018-08-30

31項葡萄糖胺類指示藥品須自費買 12萬人受影響

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署昨宣布，主要適應症為緩解關節炎疼痛的維骨力等三十一項葡萄糖胺類指示藥品，因依法健保不可給付，加上療效不明確，十月起將正式取消健保給付，估計十二萬名患者受影響，健保一年可省下約一．二億元藥費。

健保一年可省下1.2億元藥費

指示藥不需經醫師處方，民眾可自行於藥局購買，因相對較安全、易取得，「全民健康保險法」規定不列入健保給付，但考量民眾用藥連續性，健保開辦迄今持續給付九二八項指示藥品，包含瀉藥、軟便藥、消脹氣藥等胃腸道用藥，以及感冒、過敏性鼻炎、止咳化痰等呼吸道用藥，還有葡萄糖胺等肌肉骨骼用藥、人工淚液等感官用藥，一年支出約十七億元。

健保署專委黃兆杰表示，去年健保會委員提案全面取消給付指示藥品，醫師公會也來函提出緩解關節炎疼痛的葡萄糖胺類指示藥品療效不明確，應該取消給付，經會議討論後，決定取消給付同成分的三十一項指示藥品，原本給付價介於一．二七元至三十．五元不等，其中以維骨力（VIARTRIL-S）給付最高、也最有知名度。

葡萄糖胺被視為營養補充品

長庚體系運動醫學委員會嘉義召集人、復健科醫師許宏志指出，早期會將葡萄糖胺用於治療膝關節炎，但口服不一定會直接補充到膝蓋，再經過代謝，成效可能受到影響。國外有研究發現，提供患者使用葡萄糖胺與安慰劑，再觀察疼痛指數與行動能力，結果無顯著差異，卻也不至於完全無效，因此認為葡萄糖胺可視為營養補充品而非治療藥物。

許宏志說明，目前治療膝關節炎主要的方式，包含輕度可使用抗發炎藥物，搭配四頭肌、太極拳、水適能等運動，以及減重，中重度搭配注射玻尿酸、少量的類固醇等。

藥師沈采穎指出，這類成分產品，以五百粒為例，目前自費價格國外原廠貨約四千四百元，台廠貨則在一千元至一千五百元之間，但過去健保取消給付的藥品，可能因各公司策略調整出現漲價情形，是否調漲有待後續觀察。

至於其餘指示藥品取消健保給付時程，黃兆杰指出，已去函各公協會依照使用情形、人數等狀況，回報可以逐步取消給付的名單，或由各專科醫學會主動提出相關清單，再開會討論是否取消給付。