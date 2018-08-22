北市登山步道 年底全面禁菸

2018-08-22

〔記者郭安家／台北報導〕北市一三五處登山步道，僅象山步道禁菸。不過，台北市政府大地工程處處長池蘭生昨宣布，最快今年底將公告登山步道全面禁菸，管制範圍是步道兩側一公尺處，若登山客抽菸，經勸導不聽，會被拍攝存證，並由衛生局依「菸害防制法」開罰兩千元至一萬元，跟進二○一一年彰化縣的登山步道全面禁菸。

池蘭生表示，雖然預計年底公告實施，但衛生局人員不會上山巡查，需由大地處人員每週巡查一次，也需要很多人力，目前發現執行仍有難度，仍在研擬計畫，但配合政府禁菸政策，部分人行道已禁止抽菸，如果來不及於年底公告步道禁菸，明年之後也會予以公告。

池蘭生說，禁菸範圍是步道兩側一公尺範圍處，如步道延伸至山頂上，一樣是步道兩側一公尺範圍內禁菸，屆時會將禁菸標示劃設清楚，但不會將整個山林劃為禁菸區。

彰化縣已於二○一一年公告全縣五十條登山步道禁菸，包括八卦山大佛環山步道、四面佛油桐花步道等知名景點。台北市政府今年五月先於象山步道實施禁菸；至於金門縣政府則在八月九日公告，太武山周邊的蔡厝古道、斗門、玉章路，打造三條無菸登山步道，金門國家公園也劃設吸菸區。

登山客喊讚 癮君子稱開放空間不應禁菸

此政策反應兩極，登山族北市吳先生直說：「讚、非常好。」他說，通常去爬山的人都很重視自己健康、不太抽菸，偶爾才會遇到抽菸登山客，政策可減少菸蒂讓山林更加乾淨。但也有癮君子抱怨，登山步道是開放空間，只要彼此尊重，實在沒禁菸必要，現在感覺到哪裡都禁菸，政府乾脆把香菸列為違禁品好了。