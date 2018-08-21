民航局月薪10萬職缺 18個月等無人

2018-08-21

〔記者陳宜加／台北報導〕航空產業發展蓬勃，但民航局負責飛機設備、製造驗證與維修業務的「適航檢查管理」人員，開出月薪約十萬元的職缺，竟然等待十八個月都無人報名。考試院近日預告，最快明年將「飛航駕駛檢查管理」、「適航檢查管理」納入國家考試類科，盼解決人才斷層危機。

「飛航駕駛檢查管理」主要為飛機駕駛訓練、考驗、飛安事件調查等監理工作；「適航檢查管理」則負責航空器各項裝備、零組件設計、製造驗證、維修與改裝作業檢查等監理工作。

適航檢查管理員須有民航維修執照

民航局規定，飛航駕駛檢查管理員須具備商用駕駛員執照、飛時達一五○○小時；適航檢查管理需至少五年維修相關工作經驗，並具備民航維修工程師執照，早年多從軍中延攬，但因國防特考停辦，民航局改以約聘方式進用人才。

民航局坦言，目前正職加約聘共廿五名，僅九人具有公務員資格，即使月薪約十萬元，但相較業界仍偏低，開缺一年半仍無人報名；飛航駕駛檢查管理也只有四人具公務員資格，上一人已是十年前進用。

民航局標準組長林俊良解釋，目前兩類科多數為約聘人員，因不具公務員身分，無法升任主管職，主管職已出現人才荒，且一年一聘容易出現人才斷層。

最快明年納入國考 解決人才斷層

民航局向考試院爭取三年，考試院終於八月十七日預告修正「公務人員特種考試民航人員考試規則」，增列飛航駕駛檢查管理、適航檢查管理兩類科，最快明年就能辦理招考，兩類科預計將開缺三名。

民航局指出，因人力有限，監理工作以線上飛行與必要檢查優先，難免影響其他驗證作業時程，例如新機引進的五階段驗證、無人機法制規範等，人力需求迫切，盼透過國家考試穩定人力進用，並培育更多人才替我國民航事務把關。