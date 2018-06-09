國中會考數學 待加強首低於3成

2018-06-09

非選第2題9.5萬人抱蛋 6%考生恐成「數盲」

〔記者林曉雲／台北報導〕全國廿三萬多名考生參與國中教育會考，昨寄發成績單，台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，數學精熟級增加幅度達五．八％，待加強占比首度在三成以下，降幅達四．七％，和歷年相較，屬亮麗表現。

近5年 5科精熟人數增加、待加強減少

不過，數學非選題部分，第一題約四萬七千人抱蛋，第二題抱蛋人數更高達九萬五千多人。台灣師範大學教授謝豐瑞直言，約有六％考生連基本的「平均數」概念都不會，恐怕會成為「數盲」。

國中教育會考包括國文、英語、數學、社會及自然，分為精熟、基礎及待加強三級。曾芬蘭表示，近五年成績顯示，五科精熟人數呈增加趨勢、待加強則減少，學生學力呈正向發展。

今年滿分人數大減 但回答非選意願增加

今年英語科待加強比例和去年差不多。至於數學非選題，去年五萬九千多人拿到滿分，但今年滿分人數大減、不到一萬兩千人。謝豐瑞表示，兩題空白比例較去年減少逾五％，顯示學生回答非選意願增加，數學教育有進步；但抱蛋或僅拿一分的考生，多半是看不懂題目，學生非常需要閱讀理解能力。

數學非選題第一題與生活中抽球情境有關，是會考首次出現機率與統計的命題。謝豐瑞發現，第一題有一個步驟是求「平均數」，學生只要能求出前八次的總和，再除以八，即使算錯也能拿到一分；但從閱卷統計數據來看，仍有六％考生不會「平均數」。這題有四萬七千多人抱蛋、占比約兩成，但也有五萬兩千多人拿滿分、占比二成二。

學者憂基本的「平均數」不會 盼加強教學

謝豐瑞表示，像是一起買東西後算帳分錢，生活中整天都可看到「平均數」概念，希望老師要加強教學，避免下一代孩子成為「數盲」。

第二題與生活中路徑長短有關，謝豐瑞更訝異，這題竟有高達九萬五千多人抱蛋、占比四成一，滿分僅一萬九千多人、占比不到一成。「這題可用幾何輕鬆解題，卻只有不到一成學生用幾何解題，多數學生都用畢氏定理算出線段長來解題，顯示學生觀察圖形的能力非常需要加強。」

教育部國教署組長武曉霞提醒，教育部建置「一○七年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇等資訊，家長與教師可協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌教育會考成績及兩次志願選填模擬結果，進行升學選擇，建議填滿志願數，以提高免試入學的錄取機會。