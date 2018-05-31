停播智子之心 大愛坦承重大疏失

2018-05-31

〔記者劉力仁／台北報導〕大愛電視台新戲「智子之心」，外傳中國認為其中描述日治時代的情節有美化日軍之嫌，經國台辦主動「關切」後，大愛播出二集即停播。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天請大愛電視台主管到會說明，大愛承認無預警停播之決定屬營運面重大疏失，ＮＣＣ委員則要求大愛提出決策過程內部資料供ＮＣＣ檢視，避免未來再出現類似影響閱聽眾權益之情形。

大愛主管昨天向ＮＣＣ委員解釋，因為「智子之心」部分畫面引發不同族群對立的疑慮，為了避免深化矛盾，內部決議停播；ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，ＮＣＣ委員聽取說明之後，認為此劇從籌備到播出花了三年時間，卻於短短一週決定停播，損及閱聽眾之權益，要求大愛電視台調出相關決策資料、客訴資料，供ＮＣＣ參考是否裁罰。

ＮＣＣ將檢視 決定是否裁罰

「智子之心」於五月十日播出，五月十二日停播，引發中國政治力介入之說。翁柏宗表示，大愛強調無外力介入，但自承營運面上有重大疏失，因此啟動緊急因應機制，內部決定停播。

「智」劇改編九十一歲慈濟志工林智惠的真實故事，以日本殖民台灣時期為背景，內容講述林婦十八歲時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士。傳出中國不滿劇中內容施壓大愛，導致全劇三十五集才播出二集就腰斬，引起軒然大波。

此外，五月初民視新聞台爆發斷訊事件，對於民視於五月四日至十四日播出與斷訊事件相關之新聞報導及新聞評論節目，經過學者專家、公民團體及實務工作者組成的「廣電節目廣告諮詢會議」檢視內容，認為民視對於涉己事務未平衡報導。

翁柏宗表示，ＮＣＣ委員接受諮詢委員建議，將函請民視將播出與斷訊事件相關新聞報導及新聞評論節目內容，提送其新聞自律諮詢委員會討論，將做為後續辦理評鑑、換照時參考。