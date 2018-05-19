圓臥床嬤洗澡夢 高一生發明可攜式身體清洗裝置

2018-05-19

江承蔚獲馬國ITEX發明展銀牌

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因疼愛自己且一向愛乾淨的阿嬤因病無法自理生活，今年才高一的江承蔚發明了「可攜式身體清洗裝置」，將蓮蓬頭隔著矽膠罩，清洗時不會有水流出，要讓跟阿嬤同樣狀況的長輩可舒服地洗澡，此一作品讓江承蔚獲得馬來西亞ITEX國際發明創新科技展銀牌及「馬來西亞特別獎」，並獲國際同濟會第一屆台灣十大傑出青少年發明家。

明道中學高職部資訊科一年級江承蔚，小六開始愛上發明，即使國中就讀東大附中音樂科，他都會利用寒暑假時參加發明課程，國一就發明了「人聲模擬器」、「滴眼藥水輔助器」，這兩項發明在馬來西亞都獲獎。

由於他常跟媽媽去美容院聊天，發現一位行動不便的老婆婆，每次到美容院洗完頭，就算住在美容院附近，也要等二小時待女婿接回家。

國二發明輪椅動力輔助裝置 即將商品化

因此，他在國二下學期便發明了「輪椅的動力輔助裝置」，只要一個「操縱桿」就可讓輪椅自動移動，他還送給老婆婆一台操縱桿，此發明不但在國際上得獎，也有廠商預備要商品化。

去年十一月，疼愛他的阿嬤因糖尿病臥病在床，無法自理生活，但阿嬤很愛乾淨，卻無法好好洗澡，江承蔚便設計「可攜式身體清洗裝置」。此裝置是一種不會漏水的清洗裝置，設一個供水的水桶、打水的馬達、裝廢水的水桶、水的過濾器及蓮蓬頭，水流到蓮蓬頭，用矽膠罩罩住，就可為阿嬤洗澡，再將污水抽離，水就不會流出來。

入選台灣10大青少年發明家

江承蔚因父母的工作都跟醫療有關，所以發明的類別多為醫療類，他表示，未來的發明都會朝向與長照有關的產品，而輪椅動力輔助裝置、身體清洗裝置，未來希望結合App，讓產品更容易操作上手。

江承蔚的眾多發明已取得專利及獲廠商青睞，而「可攜式身體清洗裝置」已入選國際同濟會台灣總會第一屆「十大傑出青少年發明家」，今年八月將在桃園巨蛋由總統蔡英文親自頒獎。