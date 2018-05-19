全台大搜索／查違法露營區 調查局約談71人

2018-05-19

逾半數位於山崩與地滑地質敏感區

〔記者黃捷、錢利忠、王峻祺、翁聿煌／綜合報導〕交通部觀光局今年三月底公布全台非法露營區業者多達四四二家，逾半數的二三○家位於山崩與地滑地質敏感區；調查局前天全台大搜索，約談七十一名涉濫墾山坡地及佔用國有地的業者，號稱擁有全國最大滑草場露營區的花蓮東湖生態農場，也涉違法開發山坡地多達六萬五千平方公尺，面積約八個足球場大。

涉違法開發山坡地 花蓮東湖生態農場喊冤

「看見台灣」紀錄片導演齊柏林去年墜機辭世，引發國人省思大自然遭人為破壞的亂象，調查局前天動員全台十七個外勤處站，徹查全台非法露營區業者。

涉案包括花蓮玉里東湖生態農場，該區違法開發山坡地六萬五千平方公尺，面積約八個足球場；台中和平八仙山春露茶園、后里悠遊親子露營區等四家業者，涉違法開闢茶園及露營區，面積合計四萬五○七四平方公尺；墾丁國家公園範圍內十二家主題民宿業者，也涉嫌佔用國有地違建，非法經營面積達四萬二一○○平方公尺。

另外，新北市石碇區有不明業者長期佔用國有地，用來栽植溫室蔬果及培育落羽松樹苗，經營生產農場對外販售，竊佔退輔會國有地達十萬平方公尺；台中第十四期市地重劃第六工區也有不肖建商，未按設計圖設置地下箱涵，蓋得亂七八糟，面積約五十二萬平方公尺，相當於七十二個足球場。

擁有「全國最長滑草場」的東湖生態休閒農場，前身名為「開心谷」，業者施學勳昨喊冤表示，一年半前與林姓業者簽約，接下在當地經營超過卅年的「開心谷」，改名為東湖生態休閒農場，也隨即向國有財產署申請國有地租賃，過程會勘多次、公文往返，目前仍在申請中。

施學勳強調，前天到花蓮調查站作筆錄時，提供所有公文資料，也積極配合處理補件，希望盡快合法上線給消費者保障。

削山頭蓋宮廟 公所定期巡查未重建

至於三峽「三清萬甲仙境」違建案上個月才遭新北市府拆除大隊強拆，外傳短短一個月竟又蓋了回來，且規模還比之前更大，三峽區長陳健民澄清，「三清萬甲仙境」宮廟遭強制拆除後，區公所定期派員巡查，沒有重建跡象，沒有「又私下重建」。

至於石碇區春川農場違規案，新北市農業局秘書室主任陳品憲說，管理單位為退輔會，因涉及刑事罪責，由檢調偵辦中。

調查局表示，國人多不知非法露營場或農場位於「山崩與地滑地質敏感區」，或處於特定水土保持區、土石潛勢溪流範圍，潛藏山崩或地滑危險，未來將從嚴偵辦違法業者。