大學申請放榜 輔大醫招無人

2018-05-18

面試期錯開慘當備胎 全國共23個科系招生掛蛋

〔記者吳柏軒、葉冠妤、黃旭磊／綜合報導〕一○七學年大學個人申請分發結果昨統一放榜，今年缺額達一萬多名，雖比去年少一千五百名，但招生校系掛蛋的數量卻增為廿三個，輔仁大學醫學院更慘，身為醫學科系擬招廿二人卻招無一人，大學招生聯合會分析，其申請日期與其他醫學系錯開，遭滿級分生當備胎所致。

缺額逾萬名比去年少 掛蛋科系增多

而高雄女中張筱梅、施昱如、劉玟琪及陳永淳四位同學學測滿級分，卻連台大醫學系都沒有申請，各自進入香港大學生物醫學系、陽明、台大牙醫系及成大醫學系就讀，學生認為台大醫學系並非金字招牌，是考量各校師資、發展性，選擇想要科系就學。

台大醫未必是優先選擇 雄女4滿級分都未選

甄選會數據指出，今年前段大學的申請缺額中，台灣大學缺一三六名、成功大學缺一○七名、交通大學缺八十名、清華大學缺一五九名等，呈現頂大缺額情況。不過台大表示，今年缺額比去年減少十二個，研判是今年他校與台大面試多衝堂，考生先做好選擇，減少重複錄取。

大學甄選會統計，今年申請招生名額五萬九五一○個，分發四萬六六四八人，總錄取率達五十九．九二％，近年少子化趨勢難敵，仍有不少科系在申請招生上「掛蛋」。

其他醫學系都招滿 輔大醫缺額將回到指考

其中，輔仁大學醫學系一般生今年擬招廿二人，結果分發○人，其他醫學系則通通招滿，輔大醫招生大失利！

大學招生聯合會執行秘書戴念華分析，輔大醫的面試跟其他醫學系錯開，導致大量有意就讀醫學系的高分群學生，將輔大醫作為墊底志願，但沒有選擇輔大醫當作最終志願。

過去3年 輔大醫分發報到還有6、7成

輔大校方表示：「尊重學生的選擇。」招生名額將回流到大學指考缺額。輔大醫學院副院長洪啟峰表示，受輔大醫院開幕效應影響，吸引許多七十五級分學生參加輔大醫學系甄試，「考生多但報到人數少」始料未及，過去三年，輔大醫學系申請入學分發報到的人數都有六、七成，今年人數掛零是例外，明年會斟酌甄試日期，避免今年狀況再度發生。

面試期約19天 平均每日有上百校系衝堂

大學甄選會副總幹事陳淑美說，今年科系掛蛋數比去年的十四個還多，增加因素包含部分資管、資工科系招收有考過「大學程式設計先修測驗」（ＡＰＣＳ）的考生，結果有參加測驗的考生不多，使部分科系面臨招生掛蛋。

戴念華表示，大學申請有第二階段面試，今年發生抗議面試衝堂的爭議，後來經協調有部分學校錯開二階時間，結果卻發生輔大醫招生掛蛋情形，依全國二千多個科系參加申請，面試期約十九天，等於平均一天有上百校系會衝堂，會儘量幫各大學分析，提供其未來進行招生策略參考。