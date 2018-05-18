廖俊智︰就法理討論化解爭議

2018-05-18

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大校長聘任案爭議持續延燒，中研院院長廖俊智昨在立法院教育委員會答詢時表示，台大校長遴選風波不是選邊站的問題，希望持不同意見的各方就法理討論，甚至辯論，若沒辦法達成共識，只好走法律程序，以解決台大校長的聘任爭議。

立法院教育文化委員會昨邀請中研院院長廖俊智進行業務報告，與會立委持續關注台大校長聘任問題，由於中研院是學術界龍頭角色，廖俊智也是台大校長遴選委員，廖的發言備受關注。

相對於台大教授管中閔（兼職台灣大獨董等三職）和校長遴選委員蔡明興之間的重大商業利害關係，在整個校長遴選過程未被揭露，遴委會無從討論蔡明興是否需要迴避，造成遴選不公平。廖俊智和候選人周美吟（中研院副院長）之間的關係，則是一再被各界高度檢視，遴委會後來決定廖俊智不需迴避。

對此，廖俊智表示，因為他是台大校長遴選委員，不方便發表個人意見，他認為，既然現在學界和整個社會有很多不同的意見和聲音，問題非常複雜，需要由法律專家來解決。

廖俊智強調，整件爭議應該要就法理進行討論，解決台大校長聘任爭議。大家現在只有喊話沒有對話、只有對立沒有對話，希望不同意見的人都可以心平氣和坐下來，根據事實和法理討論，無法達成共識就走法律程序，這是任何法治社會都應該走的路徑，而不應該只是各自喊話。