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    中配小微下午2:10搭機離台 八炯、閩南狼送行喊「一路走好」

    小微上車前往桃機。（記者徐聖倫翻攝）

    小微上車前往桃機。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/01 12:58

    〔記者徐聖倫／新北報導〕中國籍配偶小微「武統」言論引發爭議，被移民署依規定強制出境，今日小微在移民署人員陪同下，於上午9時許抵達新北市專勤隊補齊相關資料，上午11時30分左右離開專勤隊前往桃園國際機場，預計於下午2時10分搭機離台。同時反共往紅八炯、閩南狼、HOW也跟著來到專勤隊「送行」，大喊「小微一路走好，不要再回來了！」

    據悉，中配亞亞、恩綺、小微過去在台灣宣揚「武統」言論，多次被各大反共網紅提出質疑，近日受到官方正視，將這3人分別驅逐出境。亞亞、恩綺出境後，最後一位小微的勒令出境最後期限為今日，小微則與前來送機的網紅八炯、閩南狼與媒體玩起捉迷藏。

    今上午大批媒體與八炯等人早早守在新北市林口小微住家外，從清晨到近9時小微都沒現身，這才得知小微早就前往位於中和區的移民署新北市專勤隊駐地報到，且在移民署「層層保護」下，始終不露面。

    而八炯等人在移民署前送機時，屢受移民署人員攔阻，受訪時質疑移民署過度保護；現場八炯也宣傳他將在4月19日於凱道舉辦遊行，呼籲政府修法，旨在讓舔共中配無所遁形。

    直到上午11時左右，移民署人員才通知小微已補齊資料，離開駐地時，八炯等人手持「小微HAPPY GO」，大喊「一路走好，別再回來了！」嘲諷滿滿。據悉，小微將搭乘下午2時10分搭乘華航班機CI-521回到中國廣州再轉機，移民署表示將會依規定全程緊盯小微出境。（13:21更新）

    八炯、閩南狼來移民署送行。（記者徐聖倫攝）

    八炯、閩南狼來移民署送行。（記者徐聖倫攝）

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