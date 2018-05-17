民團：補助私幼 不如廣設公托／質疑教部圖利私幼 品質未必有保障

2018-05-17

〔記者林曉雲／台北報導〕對於政府推出友善育兒政策，民間團體疑慮最多的是教育部與私幼合作推準公共化機制，恐圖利業者，品質未必有保障，普遍認為廣設公托、公幼才是解方。

無財報編製準則 恐中飽私囊

托育政策催生聯盟發言王兆慶表示，過去地方政府審查私人托育的經驗發現，損益表支出、盈餘，往往充斥不合理數字；對照大公司和醫院多有明確的財務報告編製準則，並公開透明，接受大眾檢視，但部分私立幼兒園因為只是「私人個人」在經營，完全沒有財報編製準則。把納稅人的錢大舉拿來投資私人幼兒園，不免有中飽私囊的風險。

托盟建議，應優先以國家主責的方法擴增公共托育。國家主責指的是政府直接經營、改革服務時間的公立幼兒園，以及政府依法委託、財務稽核嚴謹的非營利幼兒園，家長、小孩、老師才會真正受益。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，行政院端出的政策治標不治本，應將有限資源用在增設良善托育環境，各先進國家多由政府廣設公立托育中心和幼兒園，廣設公托、公幼才是真正的解方。

憂政府撒300億 帶動學費漲價

全國幼教家長聯合總會總會長蘇祐晟表示，政府昨天宣布的友善育兒政策，家長看不到完整的規劃，對準公共化機制也有保留；家長重視的是幼教品質，而不是在衝數量，政府撒下三百多億元大錢，難保不會帶動漲勢，家長和幼兒不會因此受惠，也無法解決少子化問題。

教部：訂收費上限規範管理

教育部國教署副署長許麗娟回應指出，要參與合作的私幼須符合很多條件，教育部也訂定收費上限，就是希望提供平價的教保服務，原本收費較高的私幼如果想參與合作，就必須先調降收費，避免圖利業者。