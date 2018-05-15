TBC復播民視新聞台 下架爭議暫化解

2018-05-15

〔記者楊綿傑、蕭方綺／台北報導〕民視被ＴＢＣ（台灣寬頻通訊）下架事件暫時解除。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨表示，雙方先前存在對著作權授權文字理解落差，由於民視已承諾不追究侵權，ＮＣＣ已下令要求ＴＢＣ旗下五家有線電視復播民視新聞台，也要求雙方持續協商授權事宜。ＴＢＣ指已收到公文，五家有線電視也都已恢復訊號。

爭議起於民視去年底將「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」與系統台以包裹方式授權，並要求定頻，但有的系統業者無法接受定頻，有的系統業者又只想單買新聞台，雙方沒有共識及互信。因此包括南桃園、北視、信和、吉元及群健五家有線電視，為避免違反著作權法，停播民視新聞台。由於影響收視戶權益，ＮＣＣ介入調處並裁罰雙方。

民視稱若再斷訊 ＴＢＣ要負全責

事件歷經多日發酵，民視昨發表聲明指出不追究ＴＢＣ系統播出民視新聞台之著作權責任，將持續供訊，若「民視新聞頻道持續斷訊，百分之百的責任須由台灣寬頻承擔」。

民視也強硬表示，「ＮＣＣ若再一次不分青紅皂白地就斷訊事件對民視警告或開罰，…將殘害台灣新聞自由，原本由台灣寬頻承擔的過失，從此以後就由ＮＣＣ概括承受，蔡英文政府當然也責無旁貸。」

民視也強調自身定價非常單純，就是每月每戶兩塊錢，這是民視新聞給予全國所有系統台一致的價格，如果ＴＢＣ能證明支付三立頻道費率不是每月每戶廿四元，而是比每月每戶兩塊錢更低廉，那麼民視也可以考慮給予全部系統台同樣的折讓；發聲明之餘還不忘開嗆三立，看來這場電視台和寬頻業者的戰爭還有得打。

ＮＣＣ籲雙方儘速完成授權

ＮＣＣ表示，雖然雙方到現在還未達成授權協商，但基於民視已承諾絕不追究系統經營者侵權責任，為維護訂戶收視權益，因此要求五家有線電視公司即刻復播民視新聞台，雙方也應持續協商，完成授權。

ＴＢＣ則回應表示，已收到ＮＣＣ要求復播之公文，南桃園等五家有線電視都已立即恢復訊號。ＴＢＣ也說，後續會與民視持續協商授權問題。