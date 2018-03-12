星期專訪》鄭麗君︰不需恐懼 壯大台流國際化

2018-03-12

文化部長談中國惠台 預防衝擊影視媒體產業

記者蕭方綺、凌美雪／專訪

中國惠台卅一項政策，看似對台灣影視產業與人才釋出利多，背後卻潛藏風險與隱憂？文化部長鄭麗君接受專訪時指出，目前惠台只有項目，尚無具體內容，是否口惠而實不至，有待觀察；倒是惠台措施的背後，中國其實自去年起陸續深化對台灣影視的審批制度，是可能帶來極大風險，需要預防，但不需要恐懼。

鬆綁號稱數量卻深化審批 企業人才恐血本無歸

問：中國預計放寬台灣電影、電視的數量限制，文化部有何看法？

答：二○一四年起，中國引進台灣電影的數量就稱沒有配額，但過去幾年數量平均都低於五部，因為中國由國營事業「中國電影集團」專門處理進口台片，就現狀，中國到台灣的電影還是多於我們去的數量。電視劇更是失衡，中國去年來台一萬集，台灣卻只去了七十九集。

目前中國對境外劇，規定每天頻道不得高於二十五％，境外節目不得高於十五％。所以，中國雖號稱「不做台劇數量限制」，但到底怎樣開放還看不出來。

問：林心如製作《我的男孩》因獲文化部補助金，遭貼上「台獨」封號，險在中國遭下架，足見中國市場不穩定。文化部要如何讓國人更了解中國惠台政策可能隱藏風險？

答：中國早在去年三月就以「電影產業促進法」，明定中國企業組織人民不得與傷害民族情感的境外組織跟個人合作；九月更發通知，要求加強節目在上線前就思想性、藝術性的內容把關。

可看出，惠台方案的背後是早已先行深化審批。近年「創作自由」因「潛規則」受限案例不勝枚舉，如周子瑜、戴立忍、盧廣仲、陳玉勳《健忘村》、《他們在畢業前一天爆炸》等。中國市場的獨特就在審批制度和意識形態審查，就個人和國家可能造成風險恐超乎想像。尤其當個人或企業投入大筆資本製作戲劇，卻在上映前因意識形態審查卡關，可能導致血本無歸。

影視創作自我審查 恐被中國「國內化」

問：惠台政策可能造成危機是什麼？

答：可從三個不同層次來看，在意識形態上，台灣影視將有被中國「國內化」的危機，合作拍片人員比例鬆綁後，恐會出現全由台灣人主創的片，只因中國出資，就被列為「中國片」情形，雙方一起產製的內容又該稱為「國片」或「中片」？「台灣片」和「中國片」界線會更模糊。

其次，台灣影視產業會否因此逐步淪為中國代工，只為中國市場服務，也是亟需觀察的趨勢。此外，創作者或產業為想將作品輸中，預先將審批內化，變成產製潛規則，也將嚴重傷害創作自由與創意能量。我們要呼籲中國，降低審批，才能做到真實的文化交流。

問：台灣人才因「錢」途大量西進已是現實，惠台政策會加速人才流失？

答：台灣是自由民主社會，好人才到世界各地工作，台灣社會都會樂見。但中國只要不解除意識形態審查，就永遠不可能讓藝文工作者得到真正的創作自由。這也是為什麼金馬獎近年有越來越多在中國被禁的獨立電影參與，也有更多年輕的中國藝文工作者嘗試來台工作與生活，因為台灣能提供不受拘束的創作環境。

台灣不需恐懼人才外流，因為這片自由的土地，本就是提供給全世界藝文工作者盡情交流的園地，就像趙德胤在台灣拿到金馬獎，林榮基要來台灣重開書店，都是很好例證。

真正需注意是在中國透過所謂「等同本國人待遇」，刻意淡化、消弭了中國作品和台灣作品的差異，恐造成「潛規則」的逆輸入，讓台灣作品在無形中開始服膺意識形態審查。「台灣希望把創作自由分享給中國，而非讓中國把政治審查分享給台灣。」

問：面對潛藏風險，台灣創作者與文創影藝產業應有什麼自信？

答：從另一角度思考，中國提出「惠台」，是否也在因應「台流」的形成？因台灣目前新興創作者屬於後解嚴時代，自由創作與說故事的潛能在國際發光發熱。像是電影《幸福路上》、《花甲大人轉男孩》、《角頭２》、電視劇《奇蹟的女兒》、《通靈少女》等，都顯示台灣創作者正積極從歷史、文化、生活中取材，且有高度寫實的台灣場景，讓台灣的獨特影視風格逐漸形成。

問：西進之外，台灣影視產業配合政府政策開創國際通路，有哪些實質作為與效果？

答：新南向也是重要的國際通路對象，影視產業除了東北亞，也應將觸角伸向東南亞，讓內容產業走出去。像是去年的新加坡書展、泰國書展，今年三月曼谷書展主題國就是台灣。台灣華語音樂在東南亞也有競爭力優勢；另外電影跟東南亞的跨國合資，也在增加。去年也有許多跨國影視集團來訪，表達想和台灣合作意願。

現在OTT發展，全球需要華人社會題材作品，文化部也將以公共媒體法為核心，期望由公共媒體來扮演台灣文化國際傳播的主要角色。

60億文化內容投資計畫 下月公告

問：就文化政策來看，目前對影視藝文產業最重要計畫？

答：提升產製量、提升投融資動能以及成立文化內容策進院等，都是文化部目前積極推的政策。

獎補助方面，除輔導金外，透過「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」，強化對作品源頭故事研發的支持；並爭取數位建設「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」及「新媒體跨平台內容產製計畫」四年共四十一．八億元投入內容產製。

另就文化內容投資計畫匡列六十億，為擴大民間投入，鼓勵金控、一般創投、平台商、通路商、發行商等產業投資者，隨時提出國發基金投資合作申請；預計四月底公告作業要點。

國發基金一、二期也匡列四十億，目前有六家被投資公司順利上市櫃或興櫃、八家被投資公司進行興櫃與上市櫃申請。二期投資案迄今，近六成公司已有盈餘，而已結清八件案件之整體報酬率超過十二％。

為建構文化金融體系，成立「文化內容產業投融資專業協力辦公室」，負責協調由文化部推薦至信保基金貸款案，保證成數最高可至八成。

行政院並通過「文化內容策進院設置條例草案」，這會期將可進立法院審查。文策院將作為連結政府與民間的中介，聚焦振興影視音、ACG、出版等產業。主要任務包括統籌政府雙軌資金，並引導民間資金投入。建構文化金融體系，以提供業者產業專業協力、建立投融資評估工具。

創作自由是文化的根基，如同空氣和水一樣重要。台灣是最自由民主的亞洲國家，只要我們健全產業生態系，讓人才有機會，相信大家都會優先選擇留在自由的國度，甚至其他亞洲國家的人才也會被我們吸引，如導演趙德胤從緬甸來台拍片等。

每個國家的文化產業發展，都是「由內而外」，先壯大自己文化內容產業，才能積極進行國際文化傳播。我們更應從這種架構重建文化內容產業。壯大台流，讓台灣文化內容商品能走出去，真正國際化，而不是依賴單一國家市場。