台大醫師經營「林氏璧」部落格 分潤被懲處

2018-03-07

〔記者吳政峰、林惠琴／台北報導〕知名旅遊部落客「林氏璧」遭人檢舉身分是台大醫院感染科醫師孔祥琪，廉政署調查發現孔是公務員，卻經營商業部落格，教育部則發現其二○一三年十月到二○一七年八月間，以赴日旅遊、辦事、個人急事等名義請假達三十五次，異常頻繁，認定他有藉由架設商業部落格獲利情事。公務員懲戒委員會上月底以其違反「公務員服務法」判決記過一次。孔則早一步於去年底離開服務長達十七年的台大醫院體系，現為專職部落客。

孔祥琪去年底已離職

孔祥琪昨回應，長期維持醫師和部落客兩個身分，身心俱疲，才萌生退意，與檢舉案無關，考量醫師需要耗費大量精神及腦力，決定選擇離去，專心擔任旅遊部落客。他說：「從今天開始，不需要再隱瞞曾經是醫師的這件事，個人也覺得鬆了一口氣。」台大醫院則回應，孔祥琪在院期間表現正常，院方對其經營部落格並不知情。

接受廠商試住等商業行為

廉政署去年接獲檢舉，指孔祥琪擔任台大醫師時，同時經營部落格「林氏璧和美狐團三狐的小天地」、臉書「日本自助旅遊中毒者」，接受廠商試吃、試住邀約、分潤與代購等商業行為，涉違反公務員服務法。

廉政署蒐證發現，孔祥琪體驗後，於部落格上撰寫心得，文章達百餘篇，每日網頁瀏覽量達兩萬人次，其文章確實包括邀約試住超高級旅館、客製化筆電分潤、置入性行銷等消費行為，違反公務員服務法第十三條中有關「公務員不得經營商業」的相關規定，移送台大醫院的主管機關教育部處理。

孔祥琪辯稱，該部落格的主要作者為其妻，他只提供公務閒暇所拍的旅遊照片，供妻子編修使用，且經營部落格的時間多為下班或休息狀態，符合行政院臺（五十）人字第四八二九號令，得於辦公時間外幫忙家人經營商業。

教育部調查後未採信他的說法，但考量他需執行臨床工作，為了避免影響病人權益，未予停職，去年底把案子移送公懲會審理。

公懲會開庭時，孔祥琪未到庭答辯，公懲會委員依教育部的移送證據，認定他的行為違法，今年一月二十四號判決記過一次。

林氏璧PO文表示，十多年前開始寫部落格的時候，還在醫院學習研修，長期耕耘下來，已成生活的重要部分。他在去年底、記過判決出來前就離職，期待人生下半場能夠做最有熱情投注在上面的事情。