中客去年自由行超越團客 賴正鎰：加強深度旅遊

2018-03-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣觀光旅館公會昨日舉行新春記者會，理事長賴正鎰提出警訊指出，去年觀光旅館出現客房營收、平均房價、平均住房率的「三低警訊現象」，讓旅遊業戰戰兢兢，但「危機就是轉機」，中客旅遊消費雖減少，但自由行人數已超過團客，台灣應提高深度旅遊價值與行銷，才能吸引更多國際旅客來台度假，創造高價值行情。

賴正鎰表示，中客去年來台為二七三．二萬人次，較前年減少七十七．九萬人次、年減廿二．二％，去年中客在來台旅客總人數的佔比，更從二○一五年的四成減到兩成五。

來台國際觀光客的變化，也影響國內觀光旅館營收。觀光旅館公會統計，去年觀光旅館總營收五八九．三億元，較前年小增一二八○萬元，但對業者來說，一例一休增加營業成本，收入未見具體增加。

營收、房價、住房率同時衰退

若從單項收入分析，去年客房營收二五六．一億，較前年減九四二七萬。平均房價三七七一元，較前年也減五十六元，平均住房率六十四．八％，下降一．五％，「三大指標同時衰退。」

賴正鎰指出，中客自由行去年達一○五．三萬人次，已超過團客的八十四．四萬人次。但目前台灣景點在國際能見度，不外乎阿里山、日月潭、一○一或花蓮、台東，還有什麼新亮點、新行程，可以呈現台灣特色景點與玩法？

賴正鎰建議，台灣應增加大型觀光新景點，不妨在花蓮、台東、南投、屏東、桃園等地，覓地開發大型觀光景點及設施，吸引更多觀光業投資。此外，台灣是環海的島國，不能忽略海洋休閒觀光，但現行法令限制太多，政府應適時鬆綁。不妨結合廉航，降低交通成本，對鄰近國家旅客行銷國旅行程，讓更多人願意來台自由行。